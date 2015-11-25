'Ömer Dayı' TEOG'a damgasını vurdu

25 Kasım'da gerçekleşen TEOG sınavında yer alan "Ömer Dayı" sorusunun, çelişkili olduğu iddia edildi. Öğrenciler, tek bir yanıtı olmadığını iddia ettikleri sorunun iptal edilmesini isterken, soruda kah "güneşten alnı terleyen" kah "öfkelenerek doğrulan ve bıkkın şekilde gerinen" Ömer Dayı, sosyal medyada da günün espri konusu oldu.

Radikal gazetesine konuşan Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz da, ‘Öğrencilerimizle yaptığımız görüşmelere göre, 2-3 Türkçe sorusunun eleyici nitelikte olduğu anlaşılıyor. Öğrencilerin ifadesinden bu senenin popüler sorusunun Ömer Dayı sorusu olduğunu görüyoruz. Ayrıca metin karşılaştırması ile ilgili soru ve anlam bulma sorusu da öğrencileri zorlamış gibi görünüyor" dedi.