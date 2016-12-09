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Politika

Ömer Çelik'ten Halep tepkisi: Kadim bir halk soykırıma tabi tutuluyor

"Suriye'de göz göre göre cinayet işleniyor"

09 Aralık 2016 23:56

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suriye ordusunun saldırısı altındaki Halep ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “göz göre göre cinayet işlendiğini” savundu. Çelik, "Kadim bir halk soykırıma tabi tutuluyor. Dünya etkisiz" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Suriye haritasına bakarak insanlıktan bahsetmeye ne kadar az kişinin hakkı var ve ne çok kişi bu utancı bir deri gibi taşıyacak." ifadelerini kullandı.

En acısının da Suriye'deki rejimin cinayetlerinin bazı ülkelerde zafer gibi kutlanması olduğuna dikkati çeken Çelik, Halep'te olanların, insanlık adına kazanılan her şeyin etkisizliğini gösterdiğini vurguladı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Göz göre göre cinayet işleniyor Suriye'de. Kadim bir halk soykırıma tabi tutuluyor. Dünya etkisiz. 'Hümanizm çağında (?!) çok cinayet işlendi ama hiçbir cinayet Suriye'deki kadar yakıcı ve aleni olmadı."

Yarın dünyada "İnsan Hakları Günü"nün kutlanacağını hatırlatan Çelik, Suriye'de olanlar karşısında "İnsan Hakları Günü"nün artık mesaj değil eyleme dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

 

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