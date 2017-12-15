Omar Souleyman yeni albümüyle İstanbul'da

Omar Souleyman, yeni albümü “To Syria, With Love”ın ardından 16 Aralık Cumartesi gecesi yeniden Babylon sahnesinde. Bugüne kadar 500’den fazla video kaydı ve birçok YouTube videosu bulunan Souleyman, Glastonbury, Bonnaroo, Pitchfork Paris ve Roskilde gibi festivallerde de sahne aldı.

Aralık 2013’te Norveç’te düzenlenen Nobel Barış Ödülleri töreninde sahne alan sanatçı Sınır Tanımayan Doktorlar ekibiyle de yardım ve bağış çalışmalarına devam ediyor.

Babylon’un Aralık programında yerli ve yabancı müziğin en iyi temsilcileri bulunuyor.

Yerli alternatif müzik sahnesinin değerli ekiplerinden Adamlar, 20 Aralık Pazartesi Babylon'da. Vokal ve gitarda Tolga Akdoğan, elektrik gitarda Emre Malikler, basgitarda Can Aydemir ve davulda Berkan Tilavel'den oluşan grup, "Eski Dostum Tankla Gelmiş" albümüyle dikkatleri üzerine çekti. İkinci albümleri "Rüyalarda Buruşmuşuz"u 2016’da yayımlayan dörtlü özellikle dinamik sahne performanslarıyla tanınıyor. Birçok türü Türkçe sözlerle bir araya getiren Adamlar, kompakt bir müzik deneyimi için Babylon sahnesine geliyor.

Balkan ve gypsy müziğine kozmopolit bir ses katan Shantel, 22 Aralık Cuma akşamı Club Guerilla'nın 30. yıldönümü kapsamında düzenlediği “Shantology // 30 Years of Club Guerilla” turnesi kapsamında Babylon’da Midnight Session’da DJ setinin başına geçiyor. “Bucovina”, “Disko Boy”, “Disko Partizani” gibi şarkılarıyla dans pistlerini hareketlendiren Alman DJ, prodüktör ve müzisyen Shantel setlerinde Goran Bregoviç, Boban Markoviç, The Rootsman, Fanfare Ciocarlia gibi isimleri bir araya getiriyor.

Shantel'den önce ise Türkiye modern müzik tarihinin kendine has ekiplerinden BaBa ZuLa, Babylon'da sahne alıyor. Yirmi yıllık müzikal yolculuğunu anlattığı yeni albümü “XX”i, Ocak 2017’de tüm dünyada eş zamanlı yayımlayan grup, The Guardian ve Record Collector’ın aralarında bulunduğu pek çok prestijli yayından övgüler topladı. “World Music Charts Europe”un Şubat ayı listesinde de ilk sıralara yükselen “XX” Mad Professor, Dr. Das, Sly & Robie ve Dirtmusic gibi isimlerin yer aldığı bir dub düzenlemesi de içeriyor.