Olympiakos'a deplasmanda son dakikada kaybeden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Atina'da Olympiakos'a 90'da yediği golle 1-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler D Grubu'ndaki diğer maçta Frankfurt ve Antwerp 2-2 berabere kalınca son maç öncesi UEFA Konferans Ligi'ne kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu'ndaki 5. maçta Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Süper Lig’de derbi galibiyeti ile Atina’ya moralli giden sarı lacivertliler sahaya Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme umutlarını sürdürmek için çıktı.
İlk maçta Kadıköy’de rakibine 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve 90’da yediği golle 1-0 mağlup oldu.
Olympiakos’a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.
Atina’dan eli boş dönen Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe’nin yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansı kalmadı. Gruptaki diğer maçta E. Frankfurt ile Antwerp Almanya’da 2-2 berabere kaldı. Böylece Frankfurt ve Olympiakos tur atlamayı garantiledi. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam edecek.
Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.
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Stat: Georgios Karaiskakis
Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)
Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), Aguibou Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk. 81 Soares)
Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak (Dk. 78 Szalai), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya), Zajc (Dk. 65 Meyer), Rossi (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Pelkas), Berisha
Gol: Dk. 90 Soares (Olympiakos)
Sarı kartlar: Dk. 38 Ba, Dk. 90+1 Soares (Olympiakos)
Maçtan önemli anlar
53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.
74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El-Arabi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.
90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras, meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top, dışarı gitti.
18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc, sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda, meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda, top üstten az farkla auta gitti.
24. dakikada Olympiakos'ta sakatlık yaşayan Sokratis, yerini Ba'ya bıraktı.
32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Min-jae'nin vurduğu top, El-Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer, kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El-Arabi'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
İlk yarı, golsüz sona erdi.