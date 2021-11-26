Olympiakos'a deplasmanda son dakikada kaybeden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe Atina'da Olympiakos'a 90'da yediği golle 1-0 kaybetti ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Sarı lacivertliler D Grubu'ndaki diğer maçta Frankfurt ve Antwerp 2-2 berabere kalınca son maç öncesi UEFA Konferans Ligi'ne kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe D Grubu'ndaki 5. maçta Yunan ekibi Olympiakos'a konuk oldu. Süper Lig’de derbi galibiyeti ile Atina’ya moralli giden sarı lacivertliler sahaya Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme umutlarını sürdürmek için çıktı.

İlk maçta Kadıköy’de rakibine 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçında etkili bir oyun ortaya koysa da aradığı golü bulamadı ve 90’da yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Olympiakos’a galibiyeti getiren golü ise 90. dakikada Tiquinho Soares attı.

Atina’dan eli boş dönen Fenerbahçe grupta 5 puanda kaldı, Olympiakos ise 9 puana yükseldi. Fenerbahçe’nin yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etme şansı kalmadı. Gruptaki diğer maçta E. Frankfurt ile Antwerp Almanya’da 2-2 berabere kaldı. Böylece Frankfurt ve Olympiakos tur atlamayı garantiledi. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Konferans Ligi’nden devam edecek.

Fenerbahçe, gruptaki son maçında Eintracht Frankfurt’u konuk edecek. Olympiakos ise Antwerp deplasmanına gidecek.

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Stat: Georgios Karaiskakis Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya) Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, Mady Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), Aguibou Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk. 81 Soares) Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Min-jae, Tisserand, Novak (Dk. 78 Szalai), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya), Zajc (Dk. 65 Meyer), Rossi (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Pelkas), Berisha Gol: Dk. 90 Soares (Olympiakos) Sarı kartlar: Dk. 38 Ba, Dk. 90+1 Soares (Olympiakos)

Maçtan önemli anlar

53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda, top az farkla auta gitti.

74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El-Arabi'nin gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.