Jose Sosa: Büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında Olimpiakos'a deplasmanda 1-0 yenildi. Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden sarı-lacivertli ekip, Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşma sonrası Jose Sosa ve Bright Osayi-Samuel açıklamalarda bulundu.

"Yarıştığımız her turnuvada yarışmacı olmayı hedeflemeliyiz." diyen Jose Sosa, "Bizim şu anda yapmamız gereken şey kafamızı kaldırıp, pazartesi günü oynayacağımız maça odaklanmak ve her maça maç maç bakmak. Büyük bir mutsuzluk yaşıyoruz. Pozisyonlar da ürettik, iyi olduğumuz anlar da vardı ama son dakikada gelen gol bize büyük bir mutsuzluk veriyor. Yapmamız gereken kafamızı kaldırıp önümüze bakmak ve pazartesi günü oynayacağımız lig maçına odaklanmak." ifadelerini kullandı.

Osayi: Benim için hiçbir şekilde problem değil

Bright Osayi-Samuel, "Hocamız beni nerede görevlendirirse ben orada oynarım. Benim için hiçbir şekilde problem değil. Ben de farklı formasyonlarda oynadıkça öğreniyorum ve tecrübe kazanıyorum. Maça iyi başladık. Topa sahip olan taraf bizdik. İlk yarı iyi oynadık. İlk golü bulmak önemli olacaktı bugün ama maalesef atamadık. İkinci yarıda rakip bizi daha fazla baskı altına aldı. Sonrasında golü yedik, üzgünüz." dedi.