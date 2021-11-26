Fenerbahçe'yi UEFA Konferans Ligi'nde ne bekliyor; işte turnuvanın formatı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Olympiakos'a 1-0 Fenerbahçe, gruptaki diğer maçta Frankfurt ve Antwerp'in 2-2 berabere kalmasıyla yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Fenerbahçe de UEFA AVrupa Ligi'nde grubunu üçüncü bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'nde grubunu ikinci bitiren takımlardan eşleşeceği ekip ile playoff mücadelesi verecek.

UEFA Konferans Ligi'nde grubunu lider bitiren 8 takım direkt son 16 turuna yükselecek. Grubu ikinci bitiren takımlar ise UEFA Avrupa Ligi grubunu üçüncü bitiren takımlarla play-off oynayacak ve bu etabın galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

Son 16 turunun ardından çeyrek final, yarı final ve final maçlarıyla turnuvanın şampiyonu belli olacak.

UEFA Konferans Ligi finali ne zaman, nerede?

UEFA Konferans Ligi'nin ilk finali Arnavutluk'un Tiran kentinde oynanacak.

Tiran'daki 21.690 kapasiteli Ulusal Arena final maçına ev sahipliği yapacak. Final karşılaşması 25 Mayıs 2022'de oynanacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden bağımsız düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi'nin formatı nasıl olacak?

Konferans Ligi, UEFA'ya bağlı ülkelerden daha fazla takımın turnuvalarda yer alması için planlandı. Böylece daha fazla ülkeden daha fazla takımlar turnuvalarda yarışma imkanı bulacak. Konferans Ligi, Avrupa'nın üç numaralı kupası olarak yerini alacak. Turnuva en az 2021-24 yılları arasında devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nin formatı nasıl, kaç takım katılacak?

UEFA Konferans Ligi gruplarında 32 takım mücadele edecek. Konferans Ligi, her biri dörder takımdan oluşan sekiz gruptan oluşacak.

Takımlar grup etabında deplasmanlı olmak üzere toplam 6 maça çıkacak. Maçlar Perşembe günleri Avrupa Ligi maçlarıyla aynı günde oynanacak.