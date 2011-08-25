Ölüyorum evlenelim

T24 - Ahmet Çapa’nın, mirasından pay alabilmesi için ölümünden kısa süre önce Nükhet Alben’le evlendiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre, İstanbul’un en ünlü gece kulüplerinden Etiler şamdan’ın kurucularından Ahmet Çapa, karaciğer transplantasyonu nedeniyle geçen hafta hayatını kaybetti. Rahatsızlığından dolayı uzun zaman tedavi gören eğlence imparatorunun, ölümünden kısa süre önce çok önemli ve dramatik bir karar aldığı ortaya çıktı.

Nikah dört ay önce kıyıldı





Yıllardır Nükhet Alben’le birlikte olan ancak evlenmeye gerek duymayan Ahmet Çapa, acı sonun yaklaştığını anlayınca Alben’e evlenmek istediğini söyledi. Onun mirastan pay almasını sağlamak ve gelecek kaygısı yaşamasını önlemek için böyle bir karar alan işletmecinin, ölümünden dört ay önce nikah defterini imzaladığı öğrenildi.