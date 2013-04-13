Ölünce Google hesaplarımıza ne olacak?

Biz öldükten sonra elektronik posta adreslerimize, hesaplarımıza, internet ortamında kaydettiğimiz fotoğraf ya da belge gibi verilere ne olacağı bir süredir üzerine düşünülen, hatta tartışmalı konulardan biri.

Google, kullanıcılarının öldükten sonra hesaplarına ve bu türden verilerine ne yapılmasını istediklerine karar vermelerini sağlayacak bir uygulama başlatacağını açıkladı.

Bir tür elektronik vasiyet sayılabilecek bu sistemde kullanıcılar verileri tamamen sildirme seçeneğine sahip olacak. Uygulama sayesinde 'dijital miras' da bırakılabileceği söyleniyor.

Google, Avrupa Birliği'nin, Avrupa yasalarını ihlal edebileceği uyarısına rağmen, tıklayın yeni gizlilik politikasını geçen sene uygulamaya başladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, internet kullanıcıları elektronik ortamdaki verilerin geleceği ile ilgili genel olarak kaygı ifade ediyor.

Google'den yapılan açıklamada "Bu yeni uygulamanın siz öldükten sonra da dijital dünyanızı korumanıza imkan sağlayacağını umuyoruz." ifadeleri yer alıyor.

California merkezli Google, YouTube'un yanısıra fotoğraf paylaşım ortamı Picasa ve Blogger'ın da sahibi konumunda.

'Önce hatırlatma yapacağı'

Google, kullanıcılara elektronik verilerin geleceği ile ilgili ölümden sonra olmak üzere 3, 6, 9 ay veya bir senelik seçenekler sunulacağını belirtiyor.

Öte yandan belli verilerin ya da telefon numaraları gibi bilgilerin diğer hizmet ortamlarından yönlendirilmesi de söz konusu olabilecek.

Google, verilerin yok edilmesi ya da benzeri bir işlemin yapılması öncesinde ilgili kişinin telefonuna ya da alternatif bir elektronik posta adresine hatırlatma ve uyarı mesajı gönderileceğini belirtiyor.

Dijital verilerin tıklayın silinip silinmediği ile ilgili tartışmalar da gündeme gelmişti.