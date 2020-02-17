Ölümünün üzerindeki sır perdesi kalkmayan eski İngiliz istihbarat subayının ofisi ilk defa görüntülendi

İstanbul Karaköy'deki ofisinin önünde şüpheli şekilde ölü bulunan İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in üst katını ev olarak kullandığı ofisinin içi ilk defa fotoğraflandı. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber'in özel eşyalarını almasının ardından ofisteki taşınma işlemi tamamlandı. Ofisten 7 kamyonet dolusu eşya çıkartıldı. Aynı binadaki 'Beyaz Baretliler olarak bilinen sivil toplum kuruluşunun ofisi de boşaltıldı.

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Yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin kurucu yöneticisi James Gustaf Edward Le Mesurier'in İsveç vatandaşı eşi Emma Hedvig Christina Winber ile üst katını ev olarak kullandıkları Mayday Rescue'nin İstanbul'daki genel merkezinin içi ilk defa fotoğraflandı.

Olaydan sonra yurt dışına çıkış yasağı konulan ve Adli Tıp raporunun çıkmasının ardından yasağı kaldırılan Emma Hedvig Christina Winber, eşinin cenazesine katıldıktan sonra İstanbul'a dönmüştü. Winber olaydan 3 ay sonra eve gelerek eşyalarının büyük bölümünü nakliye aracına yükletip, kişisel özel eşyalarını da elinde taşıdığı bavulu ile götürmüştü. Çiftin kişisel eşyalarının taşınmasının ardından yardım kuruluşu Mayday Rescue'nin eşyaları da bir nakliye firması tarafından boşaltıldı. Ofisten çıkarılan 7 kamyonet dolusu eşya kiralık bir depoya kaldırılırken James Gustaf Edward Le Mesurier'in kurucusu olduğu Mayday Rescue'nin faaliyetlerini tamamen durdurduğu öğrenildi.

Ofisteki bilgisayarların sayısı dikkati çekti. (DHA)