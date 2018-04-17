Ölümünden 41 yıl sonra sahnede; Maria Callas, hologram tekniğiyle konser verecek

41 yıl önce hayatının kaybeden operanın önemli isimlerinden Maria Callas'ın hologram görüntüleriyle konserler düzenlenecek. Sanatçıya senfoni orkestrası eşlik edecek.

Sabah’ın haberine göre, Maria Callas, 25 Kasım’da Londra’da, 26 Kasım’da Amsterdam’da 27 Kasım’da Brüksel’de ve 28-30 Kasım’da Paris’te ve 1 Aralık’ta Lyon’da hologramla konser verecek. Belçika’da konserler ve etkinlikler düzenleyen GraciaLive isimli şirket 1977’de 53 yaşındayken hayatını kaybeden Callas’ın görüntüsünün 3D projeksiyon yöntemiyle sahne üzerinde oluşturulacağını açıkladı. Brüksel Güzel Sanatlar Merkezi’nde (BOZAR) Hologram tekniği sayesinde Callas’ın sesi 60 müzisyenden oluşan senfoni orkestrasıyla dinlenebilecek.

Konserde Callas’ın orijinal eserleri kullanılacak ve orkestra ile entegre edilecek.