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Yaşam
Deutsche Welle

'Ölümün fotoğrafı' yıllar sonra yayımlandı

Ölüme giderken deklanşöre basmışlardı... Tartışma yaratan fotoğraflar, yıllar sonra yayımlandı.

05 Mayıs 2017 00:13

Çektikleri iki fotoğraf yıllarca tartışıldı. Beş insanın ölümden önceki son saniyelerinin "ölümsüzleştirildiği" bu kareler yayımlanmalı mı, yoksa gizli mi tutulmalıydı?

ABD ordusu bu sorunun yanıtını yaklaşık dört yıl sonra verdi. Söz konusu karelerden birini çekerken hayatını kaybeden Hilda Clayton'ın ailesinin de rızası alındı ve bu çarpıcı fotoğraflar ABD ordusunun dergisi Military Review'da yayımlandı.

Fotoğraflardan ilkini ABD ordusunda görev yapan savaş fotoğrafçısı Clayton çekmişti. Afganistan'daki tatbikatta bir havan topunun namluya yerleştirildiği sırada patladığı anı fotoğraflayan Clayton, orada hayatını kaybetti. Clayton'ın fotoğraf makinesinin görüldüğü diğer kareyi ise genç kadının eğittiği Afgan asker yakalamıştı.

2 Temmuz 2013'te gerçekleşen olayda söz konusu Afgan asker ve üç silah arkadaşı daha yaşamını yitirdi.

Bu korkunç olayın ardından ABD Savunma Bakanlığı, her yıl Clayton'ın anısına bir fotoğraf ödülü vermeye başladı. Adını Clayton ve hayatını kaybettiği sırada çalıştığı Combat Camera şirketinden alan ödül için askeri fotoğrafçılar beş günlük fiziksel ve teknik beceri sınavlarından geçiriliyor.

'Zor bir karardı'

ABD ordusunun dergisi Military Review, Clayton ve beraberindeki Afgan askerinin çektiği karelerin yayımlanıp yayımlanmasına ilişkin uzun süren tartışmalar yaşandığını hatırlattı ve bu kararın kendileri için de kolay olmadığının altını çizdi.

Dergideki makalede, "Military Review'in bu sayısı, cinsiyet eşitliğine dair kavramları ön plana çıkarmaya odaklandı. Bu fotoğraflar da ordudaki erkek ve kadınların hem eğitimde hem de savaşta karşılaştığı tehlikeleri resmediyor" denildi.

©Deutsche Welle Türkçe

AP/ Reuters, CÖ/BD

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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