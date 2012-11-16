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Yaşam

Ölümsüzlük geni bulundu mu?

Uzmanlar, FoxO geninin devre dışı kaldığı poliplerin daha az kök hücresine sahip olduğunu, daha yavaş büyüdüğünü saptadı. Bu tatlı su canlılarının bağışıklık sisteminin de zayıfladığını gözlediler

16 Kasım 2012 11:12

Genetik bilimi, insan vücudunun sırlarını aralıyor. Alman biyoloji uzmanları, 'ebedi gençlik' adı ile andıkları bir genin varlığını saptadıklarını duyurdular.

"Gençlik geni" araştırması, Kiel'deki Christian Albrecht Üniversitesi ile Schleswig-Holstein Üniversite Hastanesi uzmanları tarafından yapıldı.

Biyoloji uzmanı Prof. Dr. Thomas Bosch başkanlığındaki araştırma ekibi, Türkçe'de knidliler, sölenterler veya haşlamlılar olarak bilinen tatlı su canlısı Hydra'yı inceledi.

Uzmanların 50'li yıllardan bu yana laboratuvarlarda gözlemlediği bu birkaç milimetre uzunluğundaki canlıların o yıllardan bu yana yaşamlarını sürdürebilmesinin nedeni tam olarak belirlenememişti.

 

'Ölümsüz tatlı su canlıları'

 

Uzmanlar, sözkonusu poliplerin "ölümsüzlüğünü" kök hücrelerin bölünebilme özelliğini kaybetmemesiyle açıklıyor, ancak bu özelliğin nereden kaynaklandığı belirsizliğini koruyordu.

Son araştırmada, dünya üzerindeki hemen tüm hayvan ve canlıların taşıdığı belirtilen ve tatlı su polipi Hydra'da da bulunan FoxO geni üzerinde yoğunlaşıldı.

Uzmanlar, FoxO geninin devre dışı kaldığı poliplerin daha az kök hücresine sahip olduğunu, daha yavaş büyüdüğünü saptadı. Bu tatlı su canlılarının bağışıklık sisteminin de zayıfladığını gözlediler.

 

100 yaş üzeri insanlarda saptandı

 

Prof. Dr. Bosch, vardıkları sonucu, "Araştırmamız ilk kez yaşlanmayla FoxO geni arasındaki bağı tesbit etmiş bulunmaktadır" sözleriyle özetledi.

100 yaş üzerindeki insanlar üzerinde yaptıkları taramada FoxO geninin son derece aktif olduğunu tesbit ettiklerini belirten Prof. Bosch, "FoxO geninin büyük ihtimalle insanların yaşlanmasında da etkili olduğu sonucuna vardık" diye konuştu.

Sonuçları LaborPraxis isimli bilim dergisinde yayımlanan araştırmanın, "FoxO geninin insanlar üzerindeki ayrıntılı etkisini" ele alacak şekilde sürdürüldüğü bildirildi. (Deutsche Welle Türkçe)

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