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Yaşam

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

07 Eylül 2021 09:57

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bugünkü bazı seferleri iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle;

BUDO

-07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

-09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

-10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

-11:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO

-07:00 Esenköy-Bostancı

-07:00 Yenikapı-Bandırma

-07:45 Bandırma-Bostancı

-08:30 Bostancı-Avşa

-12:00 Bostancı-Bandırma

-16:00 Avşa-Bostancı

-19:00 Bandırma-Yenikapı

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