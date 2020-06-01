Ölümle tehdit edilen Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı'na 209 imzayla destek: Bir bebekten katil yetiştiren anlayışı benimsemiyoruz

öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na, eşi Rakel Dink ve vakıf avukatına elektronik posta yoluyla gönderilen ölüm tehdidi içerikli mesaja ilişkin 209 aydın, gazeteci, yazar, sanatçı, aktivist, siyasetçi açıklama yaptı. Açıklamada ölüm tehdidi, “Bir bebekten katil yetiştiren anlayışı ve bunun egemen olduğu bir düzeni benimsemiyoruz” sözüyle kınandı.

Açıklamada, "Son günlerde birbiri ardına gelen provokatif saldırıların münferit olaylar olmadığını, sorumsuzca sarf edilen ve kitlelere yayılan kin ve nefret söyleminden beslendiğini görüyoruz." düşüncesi dile getirildi.

Açıklamada, "Toplumu ayrıştırıcı dil ve davranışlar zararlı ve bölücüdür; halkı kamplara ve gruplara ayırmakta, barışçı ortak yaşama darbe vurmakta, nifak tohumları ekmektedir. Ötekileştirme kimseye fayda getirmez. Bu dili ve davranışı benimseyenler, kendilerini de ‘karşı taraf’ ve ‘öteki’ yerine koyduklarının farkına varmalıdırlar. Bu tutum terk edilmelidir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Halkımızı oluşturan bütün unsurlar asli unsurlar ve bu devletin eşit haklara sahip yurttaşlarıdır. Paylaştığımız bunca ortak değere rağmen, ne amaçla olursa onlar, bu unsurlar arasında ayrım gözetmek, birlikte yaşama amaç ve iradesine aykırıdır. Bundan geri durulmalıdır. 'Bir bebekten katil yetiştiren' bir anlayışı ve bunun egemen olduğu bir düzeni asla benimsemiyoruz. Yoğunlaşan endişe verici olaylardan en sonuncusu olan Hrant Dink Vakfı’na yönelik ve Rakel Dink ile Vakıf avukatını hedef alan tehdidi kınıyor, bu tür tutumların hiçbir biçimde kabul edilemeyeceğini bildiriyoruz."

Metinde imzası olan isimler şöyle:

Abdullah Demirbaş, Abdülbaki Erdoğmuş, Abdülhakim Daş, Adalet Dinamit, Ahmet Aykaç, Ahmet Dindar, Ahmet İnsel, Ahmet Telli, Ahmet Türk, Ahmet Ümit, Ahu Özyurt, Akın Atalay, Akın Birdal, Ali Bayramoğlu, Ali Bilge, Ali Uçansu, Ani Çelik Arevyan, Arus Yumul , Arzu Başaran, Ataol Behramoğlu, Ateş İlyas Başsoy, Atila Eralp, Aydın Engin, Aydın Selcen, Ayfer Bartu Candan, Ayhan Aktar, Ayşe Cemal, Ayşe Erzan, Ayşe Gözen, Ayşe Gül Altınay, Ayşe Hür, Ayşe Kadıoğlu, Ayşe Yüksel, Ayşegül Devecioğlu, Ayşen Candaş, Ayşenil Şamlıoğlu, Aytuna Tosunoğlu Çalık, Bahadır Kaleağası, Bahri Belen, Banu Tesal, Barbaros Şansal, Baskın Oran, Bekir Ağırdır, Belçim Bilgin, Betül Tanbay, Bingöl Erdumlu, Binnaz Toprak, Burhan Sönmez, Bülent Erkmen, Can Dündar, Canan Tolon, Celalettin Can, Cem Mansur, Cengiz Aktar, Cengiz Çandar, Çağatay Anadol, Çiğdem Mater, Dinçer Demirkent, Doğan Bermek, Doğan Özgüden, Edhem Eldem, Ekrem Baran, Emine Çaykara, Emine Uşaklıgil, Enes Atila Pay, Engin Özendes, Erdağ Aksel, Erdoğan Aydın, Erdoğan Kahyaoğlu, Esra Koç, Eşber Yağmurdereli, Etyen Mahçupyan, Fahri Aral, Fazıl Hüsnü Erdem, Ferhat Kentel, Ferhat Tunç, Fethiye Çetin, Fırat Güllü, Fikret Başkaya, Filiz Ali, Fuat Keyman, Füsun Eczacıbaşı, Gençay Gürsoy, Gila Benmayor, Gülseren Onanç, Gülsün Sağlamer, Gülten Kaya, Gündüz Vassaf, Gürhan Ertür, Hacer Ansal, Hakan Akçura, Hale Soygazi, Hale Tenger, Halil Ergün, Halil İbrahim Yenigün, Haluk Eyidoğan, Hasan Cemal, Hasip Kaplan, Hatice Aslan, Hülya Adak, Hülya Bankoğlu Ekşigil, Hüsamettin Onanç, İbrahim Betil, İlhan Tekeli, İnci Tuğsavul, İpek Çalışlar, İsmail Beşikçi, İştar Gözaydın, Jehan Barbur, Jülide Aral, Kevork Taşkıran, Kirkor Sahakoğlu, Lale Mansur, Latife Tekin, Levent Gültekin, Macit Koper, Mahir Polat, Mazlum Çimen, Mebuse Tekay, Mehmet Altan, Mehmet Bekaroğlu, Mehmet Betil, Mehmet Erbudak, Mehveş Evin, Melek Taylan, Melih Fereli, Melis Alphan, Mert Fırat, Meryem Koray, Mesut Yeğen, Mihail Vasilliadis, Murat Belge, Murat Ersoy, Murat Sabuncu, Mustafa Hoş, Mustafa Paçal, Mustafa Yeneroğlu, Müjde Ar, Müjgan Arpat, Nadire Mater, Nakiye Boran, Nazar Büyüm, Nesim Ovadya İzrail, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Nevin Sungur, Nevzat Onaran, Nil Mutluer, Nilgün Arısan Eralp, Nimet Tanrıkulu, Nuran Terzioğlu, Nurcan Baysal, Nurdan Ökter, Nurten Ertuğrul, Oral Çalışlar, Orhan Alkaya, Orhan Pamuk, Oya Baydar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ömer Madra, Rıza Türmen, Sedef Kabaş , Sema Kaygusuz, Semra Somersan, Serhat Baysan, Serkan Altınorak, Serra Yılmaz, Sevil Gence, Seydi Fırat, Sezai Sarıoğlu, Sezgin Tanrıkulu, Sırrı Sakık, Sibel Asna, Soli Özel, Süleyman Çelebi, Şah İsmail Bedirhanoğlu, Şanar Yurdatapan, Şebnem İşigüzel, Şengün Kılıç, Tarık Ziya Ekinci, Tatyos Bebek, Tayfun Mater, Tilbe Saran, Tuba Çandar, Tuğrul Eryılmaz, Tunca Öğreten, Turan Aydoğan, Turgay Gönensin, Turgut Öker, Türkan Elçi, Ufuk Uras, Uygar Özesmi, Ümit Aktaş, Ümit Kardaş, Ümit Ünal, Vahap Coşkun, Vecdi Sayar, Viktorya Çiprut, Volkan Aslan, Yasemin Bektaş, Yazgülü Aldoğan, Yıldıray Oğur, Zehra Arat, Zeynep Göğüş, Zeynep Oral, Zeynep Tanbay, Ziya Halis, Zülfü Livaneli.

Ne olmuştu?

Gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na e-mail yoluyla ölüm tehdidi içeren bir mesaj gönderilmişti. Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurmuş; vakıf tarafından yapılan açıklamada, "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı 'kardeş masalları' anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" denmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu dahil pek çok kesimden yapılan tehdide tepki gelmiş, Hrant Dink Vakfı'na destek mesajları verilmişti.

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımız ölümle tehdit edildi; yükseltilmesinde sakınca görülmeyen nefret dili azmettirir!

TIKLAYIN - Ölümle tehdit edilen Rakel Dink ve Hrant Dink Vakfı'na destek: Son dönemde üst üste gelen bu saldırılar raslantısal değildir

TIKLAYIN - Hasan Cemal yazdı: Hiç mi değişmeyecek bu memleket?..