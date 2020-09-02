Kendisi de hukukçu olan Aytaç Ünsal’ın annesi: Yetkililere sesleniyorum, bu ölümü durdurun

Adil yargılanma talebiyle 212 gündür ölüm orucunda olan avukat Aytaç Ünsal, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tutuluyor.

Aytaç Ünsal’ın annesi ve avukatı Nermin Ünsal, “Aytaç hızla ölüme doğru gidiyor. Yetkililere sesleniyorum bu ölümü durdurun” dedi.

Tutulduğu hastanede hazırlanan raporda, bağışıklık sisteminin çöktüğü, pandemi döneminde hastanede kalmasının riskli olduğu ve taburcu edilmesi gerektiği ifade edildi.

Aytaç Ünsal'ın durumunun hızla kötüleştiğini aktaran Nermin Ünsal, “İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun ‘cezaevinde kalamaz’ dediği Aytaç, pandemi hastanesinde tutularak ölümü hızlandırılıyor. Onu da öldürmeye çalışıyorlar” dedi.

Bianet'ten Ayça Söylemez'e konuşan Nermin Ünsal, İl Sağlık Müdürlüğü'nün raporu mahkemeye göndermek için günlerce beklettiğini, ancak 21 Ağustos’ta İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğini ifade ederek şunları aktardı:

“Mahkeme de raporu Yargıtay’a gönderdi. Oradan da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Savcılık ise raporu dikkate almadan, tahliye talebine dair görüş bildirmesine yer olmadığı yönünde mütalaa verdi. Rapor tekrar Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi. Yargıtay ise ne dosyayla ne tahliye talebiyle ilgili bir karar vermedi.

Yargıtay dosyayı incelemeye aldığında 1 ay içerisinde karar vereceğini belirtmişti ama 3 ay oldu hala karar yok.

“Dosyaya kimin müdahale ettiği belli oldu”

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yerel mahkemeler peş peşe hukuksuz kararlar verdiğinde Yargıtay’ı bekleyelim dedi ancak Timtik’in ölmesinden sonra ‘Mahkeme bir karar vermiştir beğenirsiniz beğenmezsiniz herkes mahkeme kararını kabul etmek zorundadır’ açıklamasını yaptı.

Bu şekilde yargıya açıkça mesaj verildi. Bakan Gül tarafsız görünmeye bile çalışmadı. Bakan bu açıklamaları ile dosyaya bir kez daha müdahale etti. Uluslararası baroların ve meslek örgütleri dahi davadaki hukuksuzluk üzerine raporlar düzenlerken hukukçu olan Bakan Gül, bir avukatın adil yargılanma hakkı için ölmesinden zerrece rahatsız olmuyor.''

Ne olmuştu?

ÇHD davasında 20 Mart 2019’daki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da itirazları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması yönünde görüş bildirdi.

Tebliğnamede sadece, TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen avukat Barkın Timtik’in cezasının bozulması, onun da diğer avukatlar gibi “örgüt üyeliğinden” cezalandırılması gerektiği ifade edildi.

Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderildi.

Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için ölüm orucuna başladı.

Anayasa Mahkemesi , 14 Ağustos’ta ölüm orucundaki avukatlar Aytaç Ünsal ile Ebru Timtik’in tahliye talepli tedbir başvurusunu, “Maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlike yok” gerekçesiyle reddetti.

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