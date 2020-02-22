Ölüm orucunda olan Mustafa Koçak'ın ailesine yine gözaltı

Khalkedon Meydanı’nda "Mustafa Koçak adalet için 235 gündür ölüm orucunda" pankartı açan aile, Mustafa Koçak’ın giderek ağırlaşan sağlık durumuna dikkat çekti. Baba Hasan Koçak, “Mustafa’yı ölüme terk etmeyeceğiz” derken, Anne Zeynep Koçak da “Benim oğlum 225 gündür aç. Ne olur oğlumun sesi olsunlar” dedi.

Evrensel'in haberine göre Hasan ve Zeynep Koçak, meydana gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Polisin tutumuna tepki gösteren Hasan Koçak, “Kadir Topbaş'ın oğlu ve damadı olmadığı için mi ses çıkartılmıyor? Adalet fakire yok mu ? Adalet istiyoruz, başka bir şey değil” dedi.

Öte yandan Mustafa Koçak'ın avukatlığını yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu ÇHD üyesi 8 avukat, kendilerinin ve müvekkillerinin adil yargılanması talebiyle başlattıkları açlık grevi eylemlerinin 20. gününde.