Ölüm orucunda olan Mustafa Koçak'ın anne ve babası eylem yapmak isterken gözaltına alındı

"Bir anne, baba oğlunun hakkını savunmayacak mı?"

Evrensel'in haberine göre Khalkedon Meydan'ında "Mustafa Koçak ve Grup Yorum ölüm orucunda. Halkın avukatları açlık grevinde. Adalet istiyoruz" pankartı açan Hasan Koçak, "Oğlumuz için adalet istiyoruz, başka bir isteğimiz yok. Mustafa Koçak 228 gündür ölüm orucunda. Bir anne, baba oğlunun hakkını savunmayacak mı? Burhan Kuzu'ya mı sadece adalet" diye sordu. Anne Zeynep Koçak ise "Oğlum için adalet istiyorum. Oğlum ölüm orucunda, halk benim oğlumun sesini duysun" dedi.

Ailenin açıklama yapmasına izin vermeyen polis, Koçak'ın annesi ve babasını gözaltına aldı.

Ayrıca Direnişler Meclisi’nin de Mustafa Koçak, Grup Yorum ve ÇHD'li avukatlar için Khalkedon Meydanı'nda yapmak istediği eyleme polis engel oldu. Volkan Çeşme ve Batuhan Şendağı darp edilerek gözaltına alındı.