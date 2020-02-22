ÇHD'li avukatlar 20 gündür açlık grevinde: Tek istedikleri şey kendileri ve müvekkilleri için adil yargılama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu ÇHD üyesi 8 avukatın, adil yargılama talebiyle tutuklu bulundukları cezaevlerindeki açlık grevleri 3 Şubat 2020 tarihinden bu yana sürüyor. ÇHD’li avukatların yargılama sürecini anlatan ÇHD üyesi avukat Hüseyin Çevik, "Arkadaşlarımız, bu hukuksuzluk silsilesi yüzünden açlık grevine başladı. Tek istedikleri şey, hem kendileri hem müvekkilleri için adil yargılamadır" dedi.

Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, önce 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen, ardından örgüt üyeliğinden cezalandırılması istenen avukat Barkın Timtik ile 13 yıl hapis cezası alan avukat Ebru Timtik kardeşlerin teyzesi Sultan Kaya, “Soma işçilerini, Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenleri, KHK’lileri savundukları için dört duvar arasındalar. Aileleri benim. Hiçbir suçları yok. Sadece kendi işlerini yaptılar. Bu hukuksuzluğa karşı başka çareleri olmadığı için açlık grevine başladılar. Avukatlar adil yargılama istiyor. Gençlikleri çürüyor. Yüreğimiz yanıyor” dedi.