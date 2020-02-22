ÇHD'li avukatlar 20 gündür açlık grevinde: Tek istedikleri şey kendileri ve müvekkilleri için adil yargılama

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı avukat Selçuk Kozağaçlı’nın da aralarında bulunduğu ÇHD üyesi 8 avukatın, adil yargılama talebiyle tutuklu bulundukları cezaevlerindeki açlık grevleri 3 Şubat 2020 tarihinden bu yana sürüyor. ÇHD’li avukatların yargılama sürecini anlatan ÇHD üyesi avukat Hüseyin Çevik, "Arkadaşlarımız, bu hukuksuzluk silsilesi yüzünden açlık grevine başladı. Tek istedikleri şey, hem kendileri hem müvekkilleri için adil yargılamadır" dedi.
Cumhuriyet'ten Mehmet Kızmaz'ın haberine göre, önce 18 yıl 9 ay hapis cezası verilen, ardından örgüt üyeliğinden cezalandırılması istenen avukat Barkın Timtik ile 13 yıl hapis cezası alan avukat Ebru Timtik kardeşlerin teyzesi Sultan Kaya, “Soma işçilerini, Çorlu tren kazasında yaşamını yitirenleri, KHK’lileri savundukları için dört duvar arasındalar. Aileleri benim. Hiçbir suçları yok. Sadece kendi işlerini yaptılar. Bu hukuksuzluğa karşı başka çareleri olmadığı için açlık grevine başladılar. Avukatlar adil yargılama istiyor. Gençlikleri çürüyor. Yüreğimiz yanıyor” dedi.
8 yıl ceza alan ve küçük bir çocuğu olduğu için şu an ev hapsinde olan avukat Ezgi Çakır’ın annesi Pervin Birses de şunları anlattı: “Annesi cezaevinden çıktığı zaman 14 yaşındaki genç bir kız olacak torunum. Annesi, o çocuğun ne gibi zorluklar yaşayacağını bilmeyecek. Annesiz büyüyecek. Suçlular dışarıda geziyor, suçsuzlar içeride. Böyle bir şey olamaz.”
"Dosyada bir el var"
ÇHD’li avukatların yargılama sürecini anlatan ÇHD üyesi avukat Hüseyin Çevik ise şunları söyledi: “En başından beri dosyanın başında bir el var. Bu çok belli. Çünkü 12 Eylül 2017’de arkadaşlarımız gözaltına alındığında Süleyman Soylu, İstanbul Emniyeti’ne gelerek arkadaşlarımızın gözaltı sorgusunu bizzat saatlerce izliyor. Ardından tahliye olmalarının üzerinden 24 saat geçmeden tekrar tutuklanıyorlar. Arkadaşlarımız, bu hukuksuzluk silsilesi yüzünden açlık grevine başladı. Tek istedikleri şey, hem kendileri hem müvekkilleri için adil yargılamadır.”