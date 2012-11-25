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Yaşam

Polis ölüm haberini veremeyince, 'sesiniz gelmiyor' dedi

Sakarya'da meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, yaşamını yitirenlerden birinin çalan telefonuna bakan jandarma komutanı ölüm haberini veremeyince 'sesiniz gelmiyor' dedi

25 Kasım 2012 12:41

Sakarya’da trafik ışıklarında duran tankere bir otomobilin arkadan çarpması sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Kazada hayatını kaybeden bir kişinin çalan telefonunu açan jandarma komutanı, ölüm haberini veremeyince, telefondaki kişiye 'sesiniz gelmiyor' dedi.

D-100 Karayolu Akyazı Pekşenler Kavşağı'nda, Erhan Demirkan'ın (27), otomobil ile Sakarya istikametine seyir halinde iken trafik ışıklarında duran Mustafa Şeker'in kullandığı yağ yüklü tankere arkadan çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Erhan Demirkan olay yerinde, araçta bulunan Yavuz Demiralay ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içinden telefon sesi duydu.

Telefona bakan jandarma komutanı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini söylememek için kendisine soru soran kişiye 'sesiniz gelmiyor' demek zorunda kaldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı Müsrettin Ürü Gebze de 100'ncü Yıl Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili tanker şoförü jandarma tarafından gözaltına alındı.

 

 

 

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