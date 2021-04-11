Ölüm haberi üzerine özel yayına geçen BBC, izleyicilerden "Fazla Prens Philip yayınladınız" şikayeti aldı

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Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip'in ölümü nedeniyle yayın akışının değişmesi ve Prens için düzenlenmesi üzerine izleyicilerden şikayet almaya başladıklarını duyurdu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Buckingham Sarayı'nın 99 yaşındaki Prens Philip'in öldüğünü duyurması üzerine yayını kesen ve Prens Philip için özel yayına geçen BBC, şikayetler aldı.

BBC'nin şikayetler sayfasında "Hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip'le ilgili çok fazla yayın yaptığımız gerekçesiyle şikayetler alıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Bazı Twitter kullanıcıları, BBC'nin "Sovyet tarzı yayıncılık yaptığını" söyledi.

İzlenme rakamlarına bakıldığında Britanya kanalları BBC, ITV ve Channel 4'ün cuma günü izleyici kaybettiği görüldü. Gazetelerde de Prens Philip için özel yer oluşturuldu. Daily Mail gazetesi 144 sayfalık bir "hatıra dergisi" çıkardı.