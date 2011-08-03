-ÖLÜLERE REÇETE YAZDILAR İZMİR (A.A) - 03.08.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, 9 ayda ölen kişilerin kayıtlarında yaptığı incelemede, 61 kişi adına, ölümlerinden sonra reçeteyle ilaç alındığını tespit etti. SGK İzmir İl Müdür Vekili Mustafa Keskin, gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında, İzmir Nüfus Müdürlüğü'nden 1 Temmuz 2010 ve 1 Mayıs 2011 dönemi arasında ölen kişilerin listesini temin ederek, bu kişilerin SGK kayıtlarını inceleme altına aldıklarını söyledi. İncelemede, ölenlerden 11 bin 134'ünün SGK kapsamında olduğunun tespit edildiğini ve bu kişiler adına sağlık harcaması yapılıp yapılmadığının araştırıldığını ifade eden Keskin, 61 kişi adına ölümlerinden sonra reçeteyle ilaç alındığının ortaya çıkarıldığını bildirdi. Mustafa Keskin şunları söyledi: ''29 sigortalının reçetesinin ölümlerinden önce kesildiğini, fakat ilaçlarının ölümlerinden sonra alındığını, 32 sigortalı için yazılan reçete ve karşılığında alınan ilaçların ise ölüm tarihlerinden sonra gerçekleştiğini tespit ettik. SGK'dan ücretleri tahsil edilen bu reçetelerde genellikle hipertansiyon, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı), antibiyotik, kolestrol ve ağrı kesici ilaçları yazılmış. SGK binlerce lira zarara uğratılmış, tam tespiti için çalışıyoruz. İnceleme kapsamında ölen kişilere reçeteyi yazan doktorlar ve ilaçları satan eczanelerle ilgili tespitimiz de devam ediyor. Uzman ekipler raporlarını düzenledikten sonra suiistimali tespit ettiğimiz kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kayıtlarda çok yönlü incelememiz sürüyor.'' Bu incelemenin İzmir merkezli gerçekleştirildiğini, sağlık konularıyla ilgili çevre illerdeki uygulama ve denetimlerin de İzmir SGK tarafından yapıldığını hatırlatan Keskin, ''Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak illerinde de aynı incelemenin yapılması için çalışma başlattık'' dedi. SGK'daki denetimleri ''ihbar'' ya da ''rutin inceleme'' dışına taşıdıklarını kaydeden Mustafa Keskin, denetim ekiplerinin artık ''risk değerlendirmesi'' yaptığını ve suiistimal yaşanabilecek konuları tespit ederek bu alanlarda çalışma sürdürdüklerini, çalışmalarının da bir çok suiistimali ortaya çıkardıklarını belirtti. Keskin, risk değerlendirmelerinin ve incelemelerinin çok yönlü sürdüğünü kaydetti.