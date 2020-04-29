Ölüdeniz ve Kayaköy yakınlarında jeotermal kaynak aranacak

Fethiye’deki Kayaköy ve Ölüdeniz mahalleleri sınırlarında bulunan alanlar jeotermal aramaya açıldı. 6 sondaj kuyusunun 2’sinin Ölüdeniz lagünü içerisinde yer aldığına dikkat çekildi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre CHP'li Girgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca Muğla Fethiye’deki Kayaköy ve Ölüdeniz mahalleleri sınırlarında bulunan 2 bin 182 hektarlık alanın “sondaj yöntemi ile jeotermal kaynaklar arama faaliyeti” adı altında ihale edildiğine dikkat çekti.

ÇED sürecinin 30 Mart’ta başlatıldığına işaret eden Girgin, “Belirlenen alan içerisinde her biri en az 10 bin metrekare sahayı kapsayan 6 sondaj kuyu noktası belirlenmiştir. 2’si Ölüdeniz lagünü, 1’i Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı Mevkii, 1’i Delikliburun Gemiler Plajı Mevkii, 2’si de Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Mevkii’nde bulunmaktadır. Bu yerler kesin korunacak hassas alan ve doğal SİT alanları. Bu alanda jeotermal enerji tesisi kurulması, telafisi mümkün olmayan etkiler yaratacaktır” dedi.

Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesi ile Meclis gündemine de taşıyan Girgin, şöyle devam etti:

“UNESCO tarafından Dünya Dostluk ve Barış Köyü ilan edilen Kayaköy, dünyanın en gözde turistik yerlerinden biridir. Nasıl oluyor da bu bölgede Jeotermal kaynaklar araması adı altında ihale yöntemi ile sondaj izni veriliyor? ‘Siz evde kalın’ derken, antik kentlere zarar veren projelere izin vermek nasıl bir mantıktır? ÇED yapım süreci acilen durdurulmalı ve jeotermal kaynak arama faaliyetinden vazgeçilmelidir.”