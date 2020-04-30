Ölüdeniz ve Kayaköy'deki doğal sit alanlarına 6 jeotermal sondaj kuyusu açılacak, turistik tesis açılmasının önü açılacak

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki cennet doğa güzellikleri ve tarihi değerleri ile dünya turizminin gözde merkezi olan Ölüdeniz ve Kayaköy’deki doğal ve arkeolojik sit alanlarına 6 adet jeotermal sondaj kuyusu açılması için izin ve ruhsat verildi. Fethiyeli çevreciler isyan etti.

Fethiye'de Arkeolojik Sit ve 1’inci Derece Doğal Sit içerisinde bulunan Ölüdeniz Plajı Lagünü’nde 2 , Kayaköy Mahallesi Soğuksu Plajı mevkiinde 1, Delikliburun/Gemiler Sahili içerisinde 1 ve Darboğaz Plajı kuzeyindeki Oyukbaşı Tepesi mevkiinde 2 tane olmak üzere her biri en az 10 bin metrekarelik alanı kaplayan 6 adet jeotermal sondaj kuyusu açılması için iş insanı Abdulvahap Çelik'e izin ve ruhsat verildiği açıklandı.

Ağaç katliamı yapılacak, sülfürük asit gibi kimyasalların salınımı oluşacak

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre; bölge halkı karara tepki gösterirken, Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği konu ile yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi: Jeotermal sondaj sırasında, buhar ve karbondioksit salınımı, zemin oturması ve çökme, gürültü, patlama ve fışkırma, eriyikte bulunan arsenik, bor, siyanür, kükürt, nikel, kurşun, kobalt, kadmiyum, krom ve mangan gibi tehlikeli kimyasalların yer üstüne deşarjı, kabuklaşma önlemek için kullanılan sülfürik asit gibi kimyasalların salınımı gibi sorunlar oluşabilmektedir.

Sondaj sonrası Jeotermal enerji tesisin işletilmesi süresince ise karbondioksit ve H2S (Hidrojen Sülfür) emisyonları, jeotermal sıvının ekstraksiyonu nedeniyle arazinin çökme riski, doğrudan akarsulara deşarj yoluyla yoğun su kirliği, asit yağmurları nedeniyle toprağın, ağaçların, tarımsal ürünlerin, göller ve akarsuların olumsuz olarak etkilenmesi şeklinde yaşam döngüsüne olumsuz ve küresel ısınmayı arttırıcı etkileri bulunmaktadır.

Sondaj aşamasında Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde şantiye yerleşkesi kurulması, sondaj makinesinin öngörülen noktalara taşınması için ağaç kıyımı yapılarak arazi ve yolların açılması kaçınılmaz olacaktır. Bunun yanında, açılan kuyuların bulunduğu bölgede turistik tesislerin yapılmasına ilgili mevzuatlarca imkan sağlamaktadır. Sondaj yerlerinin konumuna bakıldığında, inşaat alanlarının yenilenebilir enerji aramaktan çok daha farklı beklentilerin karşılanmasına yönelik olduğunu akla getirmektedir.

"Yılda 1.5 milyon turist gelen bu cennetin yok edilmesini seyretmeyeceğiz"

Bu coğrafyada yaşayan bizler; bu cennetin yok edilmeden, gelecek nesillere olduğu gibi aktarılmasını istiyoruz. Bu yüzden her noktası birbirinden değerli, senede 1,5 milyon turistin geldiği, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan bu cennetin göz göre göre yok edilmesini seyretmeyeceğiz. Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) aşamasında görüş bildirecek bütün kurum ve kuruluşları ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı bu yanlışa dur demeye, bizimle aynı fikirde olan herkesi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz.

Kuyuların bulunduğu bölgeye tesis yapılacak

Bunun yanında, açılan kuyuların bulunduğu bölgede turistik tesislerin yapılmasına ilgili mevzuatlarca imkân sağlamaktadır. Sondaj yerlerinin konumuna bakıldığında, inşaat alanlarının yenilenebilir enerji aramaktan çok daha farklı beklentilerin karşılanmasına yönelik olduğunu akla getirmektedir. Bu coğrafyada yaşayan bizler; bu cennetin yok edilmeden, gelecek nesillere olduğu gibi aktarılmasını istiyoruz.

Bu yüzden her noktası birbirinden değerli, senede 1,5 milyon turistin geldiği, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan bu cennetin göz göre göre yok edilmesini seyretmeyeceğiz. ÇED (Çevre Etki Değerlendirme) aşamasında görüş bildirecek bütün kurum ve kuruluşları ve Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı bu yanlışa dur demeye , bizimle aynı fikirde olan herkesi de bizlere destek olmaya çağırıyoruz.