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Çevre

Ölüdeniz ve Belcekız plajlarının ihalesine mahkeme 'dur' dedi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde Ölüdeniz ve Belcekız plajlarının 2 milyon 690 bin TL'ye ihale edilmesine yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi

03 Temmuz 2014 23:27

Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde, yılda yaklaşık 8 milyon lira gelir getirdiği açıklanan dünyaca ünlü Ölüdeniz ile Belcekız plajlarının 2 milyon 690 bin liraya ihale edilmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda mahkeme, ihaleyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Yerel seçimlerin ardından kentte İl Özel İdaresi’nin kapanması ve mallarının ’Büyükşehir Kanunu’ gereğince belediyelere devredilmesiyle ilgili tartışmalar bitmedi. Muğla Valiliği İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hissesine sahip olduğu Muğla El Sanatları (MELSA) şirketi, 6360 sayılı yasa uyarınca 31 Mart 2014 tarihinde, Devir ve Tasfiye Komisyonu kararı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devredildi. Ancak, şirketin büyükşehire devredilmesinden 10 gün önce, bünyesindeki işletmelerden dünyaca ünlü turistik Akçapınar Mahallesi Araplar Mevkii ile Ölüdeniz Kumsalı’ndaki günübirlik alan ve tesislerin işletme protokolleri, 2021 yılına kadar geçerli olmasına rağmen, Vali Mustafa Hakan Güvençer ile Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya arasında karşılıklı feshedildi.


3 yıllığına satıldı

 

Seçimlerden önce valilik bünyesindeki Muğla’ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, iddiaya göre yüzde 50 ortaklıkla MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu. Ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs 2014’te imzalanan protokolle buraların kullanım hakkını MUÇEV’e devretti. Yetki devri ardından 2 Haziran 2014 gecesi söz konusu firma internet sitesinde Ölüdeniz Lagünü Kumsalı ihaleye çıkardı. İhaleyi yıllık 2 milyon 690 bin liraya özel bir şirket kazandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından MELSA şirketi, Muğla 1’inci İdari Mahkemesi’ne başvurdu. Protokollerin 2021 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilerek ihalenin iptali istemiyle dava açıldı. Muğla 1’inci İdari Mahkemesi, dava konusu işlemin telafisi güç veya imkansız zararlar doğurabileceği gerekçesiyle, ihalenin yürütmesini durdurdu.

MELSA Şirketi Başkanı Yavuz Kayı, "Keşke bunlar yaşanmasaydı. Bu süreçte evine ekmek götüren 100 kişinin işine son verildi. Oradaki eşyaların, nasıl jandarma ve polis tarafından alındıysa geri getirilmesini talep ediyoruz" dedi.

 

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