Ölüdeniz ve Belcekız plajları 2 milyon 690 bin liraya satıldı

Yerel seçimlerin ardından kentte İl Özel İdaresi'nin kapanması ve mallarının 'Büyükşehir Kanunu' gereğince belediyelere devredilmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor.



Cumhuriyet'in haberine göre, Muğla Valiliği İl Özel İdaresi'nin yüzde 75 hissesine sahip olduğu Muğla El Sanatları (MELSA) şirketi, 6360 sayılı yasa uyarınca 31 Mart 2014 tarihinde, Devir ve Tasfiye Komisyonu kararı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredildi. Ancak, şirketin büyükşehire devredilmesinden 10 gün önce, bünyesindeki işletmelerden dünyaca ünlü turistik Akçapınar Mahallesi Araplar Mevkii ile Ölüdeniz Kumsalı'ndaki günübirlik alan ve tesislerin işletme protokolleri, 2021 yılına kadar geçerli olmasına rağmen, Vali Mustafa Hakan Güvençer ile Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya arasında karşılıklı feshedildi.

Seçimlerden önce Valilik bünyesindeki Muğla'ya Hizmet Vakfı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, iddiaya göre, yüzde 50 ortaklıkla MUÇEV Turizm Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Ardından Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, 28 Mayıs 2014'te imzalanan protokolle buraların kullanım hakkını MUÇEV'e devretti. Yetki devri ardından 2 Haziran 2014 gecesi söz konusu firma internet sitesinde Ölüdeniz Lagünü Kumsalı ihale ilanını yayınladı. İhale şartnamesinde, şu ifade yer aldı:

"MUÇEV'e verilen teklif ve belgelerin incelemelerini, kontrollerini yapar ve uygun bulmadığı firmaları teklifi yüksek dahi olsa tekliflerini dikkate almayarak açık artırmadan çıkartabilir. Açık artırmaya katılıp alanın işletmesini alamayan firmaların teklif için verilen diğer belgeleri gizlilik esası ile MUÇEV'in arşivinde kalacaktır."

Muğla'ya Hizmet Vakfı binasında 5 Haziran 2014 tarihinde, yapılan ihaleye 3 firma katıldı. Ancak gösterilen tepkiler nedeniyle kazanan firma açıklanmadı. İhaleyi yıllık 2 milyon 690 bin lira bedelle, 3 yıllığına Aydeniz ve Güneş Yemek ortak girişimi kazandığı ortaya çıktı. Aydeniz şirketinin Bursa, Güneş şirketinin ise Ankara merkezli olduğu öğrenildi. 26 Haziran 2014'te de Gemiler Koyu ve Akbük kıyı kesimi günübirlik alanlarının ihalesi yapıldı. Bu ihaleyi alan firmalar açıklanmadı.

'İlanı verilen mallar kamuoyuna aittir'

Şirketin elde ettiği gelirlerin yüzde 84'ünün karşılandığı turistik alanların ellerinden alındığını belirten MELSA Müdürler Kurulu Başkanı Yavuz Kayı, şöyle dedi:

"Bu 2 plajın yıllık 8 milyon lira getirisi var. Plajların yıllık 2 milyon 690 bin liraya kiralanmasının izahı yok. Özlediğimiz, ulaşmak istediğimiz hukuk devletinde insanlar 'Biz böyle uygun gördük' der mi? Uzun yıllara dayanan ve devlet tecrübesi olan devletimin buna müstahak olduğunu düşünmüyorum. İlanları verilen mallar kamuoyuna aittir. Devletin ihalelerinde öngördüğü, şeffaflık, rekabet, açıklık gibi unsurlar tamamen göz ardı edilmiştir. Bu ihaleyi yapanlar şu anda MELSA şirketinde bizim küçük ortağı temsil eden kişilerdir, Muğla'ya Hizmet Vakfı'nın yöneticileridir. Bu girişimin sebebi olarak 'sizin tipinizi beğenmiyoruz' şeklinde bir gerekçeyi bile kabul eder duruma geldik."

İhalenin iptali için imza kampanyası

Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Filiz Ersan, hükümetin fırsatçılık yaptığını bildirirken, şöyle dedi: "Büyükşehir olmak, il ve ilçelerin mallarını gasp etmek değildir. Yapılanlar, Anayasa'ya da Avrupa Çevre Hakları'na da aykırı. İmza kampanyaları başlattık. Yargı yoluna da gidilecek" dedi. Muğla Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamdi Topçuoğlu ise, "Kamu nitelikli alanlarla ilgili her türlü kullanım ve denetleme yetkisi yerel yönetimlere bırakılmalı. Muğla'nın önemli turizm tesisleri ihaleye çıkarıldı. Her ne kadar idare mahkemesi, İztuzu ile ilgili Ortaca Belediyesi'nin başvurusuna yürütmeyi durdurma kararı verse de soruna köklü çözüm getirilemedi. Belediyelerimizin yapacağı her türlü çalışmayı destekliyoruz."