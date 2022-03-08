Ölü tavukların atıldığı alanda çamur içinde yaşamaya mahkum edilmişlerdi; barınağı olmayan Gerede Belediyesi’ndeki sokak köpekleri Düzce'ye sevk edildi

Bolu'nun Gerede ilçesinde, resmi barınak olmayışından ötürü konuldukları 'beslenme ünitesinde' kötü şartlar altında kalan köpekler, buradaki iyileştirme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, “Buradaki görevli personele de gereği yapılacaktır" dedi.

Gerede Belediyesi’ne ait 'tel örgülerle çevrili, 'beslenme ünitesi' denilen bir alanda ölü tavukların atıldığı ve çamur içinde yaşayan köpeklerin görüntüsünü kaydeden hayvanseverler, sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerde, köpeklerin kar altında ve çamur içinde oldukları, kulübeye boynu sıkışan köpeğin öldüğü, ölen köpeklerin barınağın karşısında bulunan çöplüğe atıldığı görüldü. Tepkiler üzerine Bolu Valiliği, barınaktaki şartların iyileştirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Barınakta iyileştirme çalışmaları sürerken, burada kalan hayvanlar, Düzce Belediyesi hayvan barınağına sevk edildi. Köpeklerin Düzce'de kısırlaştırılacağı belirtildi. Hayvanların, barınaktaki iyileştirilme çalışmaları tamamlanana kadar Düzce'de kalacağı öğrenildi.

TIKLAYIN - Gerede'de ölü tavuk yiyip çamurda yaşayan köpeklerin hali tepki çekti; belediye başkanı, "Barınağımız yok, bunlar dışarıdan gelenlerin vahşi depolama alanına bıraktıkları hayvanlar" savunması yaptı!