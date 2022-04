Gerede'de ölü tavuk yiyip çamurda yaşayan köpeklerin hali tepki çekti; belediye başkanı, "Barınağımız yok, bunlar dışarıdan gelenlerin vahşi depolama alanına bıraktıkları hayvanlar" savunması yaptı!

Bolu'nun Gerede ilçesinde bir hayvan barınağını ziyaret eden bir kişinin, hayvanların kötü koşullarda yaşadığını gösteren videosu sosyal medyada gündem oldu. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, konuyla ilgili olarak, "Kesinlikle bizim besleme ünitesi olan merkezimizde böyle bir ölüm söz konusu değildir. Bunlar dışarıdan gelen insanların vahşi depolama alanına bıraktığı hayvanlardır" savunmasını yaptı. Ayrıca, henüz ilçede barınak olmadığını söyledi.

Gerede'de köpeklerin barınaklarda kötü koşullarda yaşadığını gösteren videonun sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda vatandaş ve hayvan hakları aktivisti barınaktaki koşullara tepki gösterdi. Videonun sosyal medyada gündem olmasıyla, Twitter’da “Gerede katliam var” etiketi açıldı. Videoda, ölen ve soğuktan titreyen köpeklerin olduğu, köpeklerin çamur içinde yaşadığı, çamurlu su içtikleri ve ölü tavuklarla beslendiği görüldü.

Belediyeden açıklama

Belediyeden yapılan açıklamada çevre illerden ilçeye 'gelişi güzel' olarak hayvanların bırakıldığı belirtilerek, yapılanın "ucuz siyaset" olduğu savunuldu. Açıklamada, şartlara ilişkin bir şey söylenmedi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerede Belediyesi olarak sokak hayvanlarına daha iyi bakım hizmeti verebilmek ve rehabilite ortamı sağlamak için başlattığımız çalışmalar devam etmektedir. Bu çerçevede can dostlarımızın barınacağı bir ortam oluşturduk. Bununla da yetinmeyerek can dostlarımızın karınlarını doyurabilmeleri için ilçemizde birçok noktada besleme noktaları da tesis ettik.

Belirtmemiz gerekir ki; ilçemizin konumu gereği sürekli çevre il ve ilçelerden can dostlarımızın ilçemize gelişi güzel bir şekilde bırakıldıklarına şahit olmaktayız. Bu can dostlarımız da doyurularak oluşturduğumuz geçici bakım evinde tedavileri yapılmaktadır. Can dostlarımız iyileşme süreci tamamlanarak, doğal ortamlarına bırakılmaktadır. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu açıktır. Kanuna göre; 'Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bırakılmaları esastır' Bu yüzden uygulamamız, ‘sokak hayvanlarını toplayıp barınağa kapatma’ şeklinde değil, ‘geçici olarak barınağımızda kalabilmeleri’ çerçevesindedir.

Zaten belediyemizin ilgili ekipleri sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması ve rehabilitasyon çalışmalarını hassasiyet ve şefkatle yürütmektedir. Son günlerde bir takım odakların sosyal medya aracılığıyla barınağımız ile ilgili koparmak istedikleri fırtına tarafımızca yakından ve ibretle takip edilmektedir.

Bilimle ilgisi olmayan, sadece günü kurtarmak adına ucuz siyaset peşinde koşanların tuzağına Gerede Belediyesi olarak düşmemekte kararlıyız.

Hayvan sevgisi gibi mukaddes bir duyguya siyaset karıştırmanın insanlıkla bağdaşmayacağı düşüncesinden hareketle; bildiğimiz işi, yani belediyeciliği kararlılıkla icra etmeye devam edeceğimizi ve art niyetli odakların bizleri bu duruşumuzdan alı koyamayacağını değerli kamuoyuna duyurmaktan mutluluk duyarız. Sokaktaki dostlarımız yalnız değildir. Sosyal belediyecilik gereği yasaları da dikkate alarak onların yanında olmaya devam edeceğiz."

"Barınağımız yok, bunlar çevre illerden vahşi depolama alanına bırakılan hayvanlar"

Belediye Başkanı Mustafa Allar ise, AA muhabirine şunları söyledi:

"Şu anda bizim ilçemizdeki sokak hayvanlarının popülasyonunun artmasının sebebi kimseyi de zan altında bırakmak istemem ama çevremizde bulunan il ve ilçelerden buraya bırakılan hayvanlar."



Allar, Gerede'de şu anda resmi olarak bir hayvan barınağının bulunmadığını anlatarak, temmuz veya ağustos aylarında hayvan barınağını 'ilçeye kazandıracaklarını' söyledi.



Gerede'de bu sene kış mevsiminin çok yağışlı geçtiğini ve ilçe merkezinde bile 1,5 metre kar olduğunu söyleyen Allar, şöyle devam etti:

"İlçede bulunan vahşi depolama alanında ölü hayvanlar görüldü. Kesinlikle bizim besleme ünitesi olan merkezimizde böyle bir ölüm söz konusu değildir. Bunlar dışarıdan gelen insanların vahşi depolama alanına bıraktığı hayvanlardır. Biz hayvan barınağımızı kuracağız, kısırlaştırma noktasında elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstereceğiz. Can dostlarımıza yine sahip çıkacağız. İlçedeki hayvan besleme ünitesi bir hayvan barınağı değil. Onların sadece bakımlarını ve klinik olarak bir durum varsa tedavilerini yaptırmak ve bunların beslenmeleri noktasında gayret sarf ediyoruz."



Allar, vahşi depolama alanındaki ölü hayvanların barınak diye tabir edilen besleme ünitesiyle ilgisinin olmadığını iddia ederek, "O hayvanların kesinlikle barınakla alakası yok. Dışarıdan bırakılan hayvanlar. Ne zaman bırakıldığı da bilinmiyor. Eğer öyle bir durumdan bizim haberimiz olsaydı biz o hayvanları o şekilde bırakmazdık. Gerekli olan tedbirleri de alırdık. Şu anda orada bulunan ölü hayvanlarla ilgili tedbirlerin alınması noktasında gerekli talimatlar verildi. Oraya hayvan bırakanlarla ilgili de araştırmalarımız devam edecek ve gerekirse suç duyurusunda da bulunacağız." ifadelerini kullandı.