Ölü Ozanlar Derneği İKÜ Sahnesi'nde

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), geçtiğimiz hafta Fazıl Say\'ın piyano resitali ile açılışını yaptığı yeni sanat yılı etkinlikleri kapsamında ikinci etkinliğini düzenliyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu\'nda Nancy H. Kleinbaum’un ölümsüz eseri “Ölü Ozanlar Derneği” Tiyatro Kedi tarafından sahneye koyulacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi’nde 7 Kasım Salı akşamı saat 19.00’da tiyatro sahnesine taşınacak oyunun yönetmenliğini Hakan Altıner yaparken, Tayfun Yılmaz ve Sadi Özen gibi genç oyuncular da rol alacak.

1959 Amerika’sında ergenlik çağındaki birkaç gencin aşırı disiplinli bir yatılı okulda geçen hikayesinde, okul ve aileler tarafından üstlerine yüklenen başarılı olma sorumluluğu, ailelerinin onlar için seçtiği geleceği yaşamakla kendi istediklerini yapabilmenin önündeki engeller ve bunlarla başa çıkma yöntemleri anlatılıyor. Okula yeni atanan edebiyat öğretmeni John Keating, onlara yeni ve farklı bakış açıları sunarak, sayılar ve formüller içinde boğulmuş bu gençleri, şiirlerin büyülü dünyasına sokuyor. Keating, onlara hayatlarındaki en önemli kavramın, “CarpeDiem/Anı Yaşamak” olduğunu anlatıyor.

Gökçe Biçer’in oyunlaştırdığı Ölü Ozanlar Derneği’ni, Hakan Altıner sahneye koydu. Yönetmen Yardımcılığını Damla Cercisoğlu, dekor ve kostüm Tasarımını Tülin Pural, ışık tasarımını Özgür Kaan Pural, efekt tasarımını ise Akın Dirgen’in üstlendiği oyunda Hakan Altıner, Tayfun Yılmaz, Sadi Özen, Efe Yeşilay, Metin Hasgül, Berkay Şanveren, Can Türkdoğan, Emre Çoldur, Mekin Sezer, Enes Daniş, Onur Yaldız, Alev Sezer, Gökhan Dost, İrem Uğural ve Kübra Madak gibi isimler rol alıyorlar.

(FOTOĞRAFLI)