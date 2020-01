Ölü doğan bebeği kalp masajıyla hayata döndürdüler

İstanbul Pendik'te özel bir hastanede çalışan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Oya Baran ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzamnı Dr. Çiğdem Kadıoğlu'nun dikkati anne karnındayken öldüğü söylenen 26 haftalık bebeğe kalp masajı yaparak hayata döndürdüler.

Posta'dan Sinem Tanay Karakuş'un haberi aynen şöyle:

26 haftalıkken anne karnında 'yaşam belirtisi' olmadığı söylenen bebek için mucizevi süreç, 3 ay önce başladı. Yoğun sancılar yaşayan anne adayı, karnındaki 26 haftalık bebekle bir hastaneye getirildi. NST çekimi sonrası anneye verilen haber kötüydü: Minik kalp atmıyordu ve derhal bebek alınmalıydı. O an ölü doğum süreci başlamıştı fakat hastane yetkilileri bunu fark edemedi. Tam donanımlı bir hastanede bebeğin vakit geçmeden alınması gerektiğini vurgulayan uzman, anneyi riske atmamak adına bu kararı aldığını ve hemen yoğun bakım ünitesi gelişmiş bir hastaneye gidilmesini önerdi.



İşte kader ağlarını tam da burada örmeye başladı. Yakınları tarafından Pendik Bölge Hastanesi Doğum Servisi'ne getirilen kadına ve bebeğine müdahaleyi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Oya Baran ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çiğdem Kadıoğlu yaptı. Ve yaşamayacağı söylenen minicik bir kalp hekimlerin dikkati ve hassasiyeti sayesinde yeniden yaşama tutundu.



İşte Op.Dr. Oya Baran'ın ağzından Kaya bebeğin hayata tutunma hikâyesi...



Bebeğin anne karnında kalbi durması tıbbın öngördüğü risklerden biri. Ancak ilerlemiş hamilelik haftalarında böyle bir olayla karşılaşmak çok sık karşılaşılan bir durum mu?



Gebelik kayıpları, gebeliğin her döneminde görülebilir. Özellikle ilk 3 ayda daha çok görüyoruz ancak yüksek riskli gebeliklerde ilerleyen haftalarda da karşılaşabiliyoruz.



Olayın en öncesine dönecek olursak bebek size geldiğinde anne karnında öldüğü söylenmiş ve doğum başlamıştı. O süreci anlatabilir misiniz?



Anne çok acil olarak doğumhaneye getirilmişti ve kuvvetli ağrıları vardı. Hemen ultrasonografiyle bebeğin durumu hakkında fikir edinmeye çabaladım.

'Avucumdayken kalp atışını hissettim'

Anne size geldiğinde ultrasondan kalp atışı var mı diye bakabildiniz mi yoksa direkt doğum mu başladı?



Derhal ultrasona aldık ve kalp atışını tespit etmek istedik. Kalp atmıyordu. O andan itibaren yeni bir şey yapmaya hiç vaktimiz olmadı çünkü bebek doğum kanalına girdi ve doğum gerçekleşti. Her şey büyük bir hızla gelişti.



Kalbinin attığını nasıl anladınız? O süreçte neler hissettiğinizi paylaşabilir misiniz?



Bebek elime geldiğinde bir değişiklik vardı ve bunu hissettim. Ölü doğum olacağı için o an tek düşündüğüm annenin sağlığıydı. Ancak bebek elime gelir gelmez olağanüstü bir şey oldu. Avucumdayken kalbindeki o atışı hissetim. Çok çok zayıf atıyordu. Şaşırdım ve gülümsedim. Bir can yaşamak için kendi bedeninden çok daha büyük direnç göstermeye çabalıyor ve siz bunu fark ediyorsunuz.

25 dakika kalkp masajı yaptı

Kalp atışını duyduktan sonraki müdahaleniz ne oldu?



Zaman geçirmeden hemşirelerimizle birlikte bebek yoğun bakım odasına götürdük. Uzm.Dr. Çiğdem Kadıoğlu’na haber verdim ve doktorumuz hemen bebeğe kalp masajına başladı. 25 dakika süren kalp masajından sonra bebeğin kalp atışları normalleşti. Tüm ekip şaşkındı çünkü 26 haftalık bir bebeğe kalp masajı yapmak çok nadir bir vaka.



Bebek doğduğunda yavaş da olsa bir kalp atımı mevcut. Bu daha önce ultrasonda veya NST çekiminde neden duyulmadı?



Bazen NST çekimlerinde bebeğin kalp atımları anne nabzıyla karışabiliyor ya da annenin karnındaki su (amniyon sıvısı) hiç kalmamışsa bir bebekte sağlıklı ultrasonografi yapılamayabiliyor. Kaya bebekle ilgili de bir önceki hastanede yaşamayacağı, ölü doğacağı yönünde tespit yapılmıştı. Bence son ana kadar yaşam şansı verilmeli. Kabul edilmeli ki mucizeler nadir de olsa insanın karşısına çıkabilir. Dünyaya gelecek bir bebekten umut kesilmemeli.



Anneye ve babaya söylediğinizde nasıl tepki verdiler?



Anne çok şaşkındı. Bizden önce gittiği hastanede bebeğin kesin ölü doğacağı söylenmiş; "Yaşamaz" denmiş. Anneye bebeğin yaşadığını o an değil, daha sonra haber verebildik. Duyduğunda mutluluktan ne yapacağını bilemez haldeydi. Prematüre bir bebek olduğu için Kaya bebeği kuvöze almıştık. O an anneye göstermemiz riskliydi. Baba ile de bir başka doktorumuz bağlantı kurup bu sıra dışı gelişmeyi anlattı. Onun da bu mucize karşısındaki sevinci, hareketleri görülmeye değerdi.

'Sakat kalmaması çok büyük bir mücize'

Kaya bebeğin şu anki sağlık durumu nasıl? Yaşadıkları onda herhangi bir hasar yarattı mı?



Uzm. Dr. Çiğdem Kadıoğlu: 25 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen bu kadar küçük bir bebekte kafa içi kanama olmadı ve hiçbir sakatlık oluşmadı. Bu tıp tarihinde çok az rastlanan bir vaka ve çok büyük bir mucize.



Op.Dr. Oya Baran: Kuvözde 3 ay kaldıktan sonra taburcu ettik. Mucize tutunuşundan dolayı bebeğe 'Kaya' adı verildi.



Bu tür vakalarda doktorların göstereceği hassasiyet pek çok bebeği hayata döndürür mü sizce? Bu konuda neler söylemek istersiniz?



Kadın doğum doktorlarının en büyük arzusu anne ve bebeğini sağlıklı bir şekilde evine göndermek. Tabii ki bu bir ekip işi. Birlikte çalıştığımız çocuk doktorlarımız, ebelerimiz ve bebek hemşirelerimiz aynı hassasiyeti gösterdiği için minik Kaya hayata 'Merhaba' dedi. Erken doğumlarda mutlaka saniyelerle yarışmalı ve bebekteki her farklılığa dikkat edilmeli.