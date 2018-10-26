Oltu'da öğrenciler yürümekten kurtuldu

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde firmalara ait \'S\' (Servis taşımacılığı yapmaya yetkili) plakalı servisler Büyükşehir Belediyesi\'nden ek plaka alamayınca kontak kapattı ve yüzlerce öğrenci, 3 gün okula yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Belediye ve Kaymakam ile görüşen servis şöförleri yeniden öğrenci taşımaya başladı.

İlçe merkezinde öğrenci taşımacılığı yapan minibüsler Oltu Kale Meydanı\'na giderek kontak kapatmış eylemlerini ek plaka alana kadar sürdüreceklerini söylemişti. Fazla öğrenci taşımak zorunda kaldıkları için trafik cezası ödemekten evlerine götürecek ekmek parası kalmadığını vurgulayan servis şoförlerinden Yakup Özmen, \"İlçede 16 tane S plakalı servis aracı var. Mecburen servislere kapasitenin üzerinde öğrenci alıyoruz. Belediyeden 5 tane daha ek olarak S plaka istedik fakat vermedi. Sorunun çözüleceği güne kadar kontak kapatma kararı almıştık. Ceza ödememek için 3 gün boyunca öğrenci taşımadık. Sonunda Belediye bizlere 15 gün süre tanıdı. Yeni araçlar alana kadar koltuk sayısının dışında kalan öğrencileri başka araçlarla taşıyacağız\" dedi.

Belediye ile servis şoförlerinin anlaşmasına en çok yüremek zoruna kalan öğrenciler sevindi. Öğrencilerden Yusuf Okçin, \"Okula 3 gün kilometrelerce yürüyerek gitmek zorunda kaldık. Çok sıkıntılar çektik. Eylemin sona ermesine çok sevindik. Umarız bir daha böyle sorunlar yaşanmaz\" diye konuştu.



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