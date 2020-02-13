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Yaşam

Oltasına takılan orkinosla 8 saat mücadele etti

Datça'da iki amatör balıkçı, 136 kilogram ağırlığında orkinos avladı

13 Şubat 2020 12:53

Muğla'nın Datça ilçesinde iki amatör balıkçı 8 saat süren mücadelenin ardından  136 kiloluk orkinos yakaladı.

Datça Yarımadası'nın, Ege Denizi'ne kıyısı olan Karaköy Limanı'ndan, Gökova Körfezi'ne şişme lastik botla önceki gün saat 12.00 sıraları denize açılan amatör balıkçılar Sıtkı Tuğcu ve Yaver Eren, dönüş hazırlıkları yaparken, oltasına balık takıldı.

136 kiloluk orkinos, balıkçıların botunu önce Yunanistan'ın Kos Adası'na, ardından da Bodrum açıklarına sürükledi. Yakıtları azalan iki amatör balıkçı, arkadaşlarından yardım istemesi üzerine dört kişi, 2 saat süren zorlu mücadelesi sonucu saat 1 metre 95 santim boyunda ve 136 kilo ağırlığındaki orkinosu bota almayı başardı.

Balığı el makaralı oltası ile yakalayan Sıtkı Tuğcu, "Normalde oltamla uluslararası standartlara göre 37 kilograma kadar bir balık tutmak mümkün. Oltaya takılan balığı uzun süre misinayı çek bırak yaparak, yorduktan sonra botumuza alabildik " dedi. (DHA)

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