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Yaşam

'Ölmek' stresi yok ediyor!

Çılgın Rus doktor Konstantin Muhin'e göre stresten kurtulmak için tamamen ölmeye gerek yok, 30 dakika yeterli...

06 Ekim 2010 03:00

T24- Günlük koşuşturma ve kargaşa içindeki birçok insan yaşadığı stresin ancak mezarda son bulacağını düşünür. Rus doktor Muhin de buradan yola çıkarak stres mağdurlarına aykırı bir çözüm vadediyor.


Orhan Veli, Rahat adlı şiirinde "Şu kavga bir bitse dersin, acıkmasam dersin..." diyerek başladığı kıtayı "Ölsem desene!" diyerek bitirir ancak çılgın doktor Konstantin Muhin'e göre stresten kurtulmak için tamamen ölmeye gerek yok, 30 dakika yeterli...


Mezara gömülmenin psikolojik sorunlarla baş etme konusunda en etkin mücadele yolu olduğunu belirten Muhin, yarım saat boyunca toprağın altına gömülen kişilerin orada hiçbir ses duymadan kendisiyle yüzleştiğini, korkularını yendiğini ve strese karşı çok daha dayanıklı hale geldiğini iddia ediyor.


20'ye yakın ülkeden bu çözüme inanan stresten muzdarip birçok insan turlarla Rusya'ya gidiyor. Çeçenistan'da gerçekleşen diri diri gömülme işlemi için ödenmesi gereken ücretse 160 dolar.


Rus doktor yerin 30 cm altında hareketsiz durup bir boru yoluyla nefes alarak gerçekleşen bu garip terapinin yüzde yüz başarı sağladığını söylüyor.

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