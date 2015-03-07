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Yaşam

Ölmeden önce son arzusu müzeye gitmek oldu

Amsterdam şehrinde ölüm döşeğindeki bir kadın son kez sanat ve tarih müzesine gitmek istedi

07 Mart 2015 16:45

Amsterdam'daki dilek gerçekleştirme ambulansının katkılarıyla müzeye götürülen yaşlı kadına 200 gönüllü sağlık görevlisi eşlik etti! Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret sayesinde ölüm döşeğindeki kadının son arzusu yerine getirilmiş oldu.

Geçtiğimiz Salı günü Hollanda ’nın Amsterdam şehrinde ölüm döşeğindeki kadın son bir kez sanat ve tarih müzesi olan Rijksmuseum’a gitmek istedi. Amsterdam’daki dilek gerçekleştirme ambulansının katkılarıyla müzeye götürülen yaşlı kadına 200 gönüllü sağlık görevlisi eşlik etti.

Aynı gün ölüm döşeğindeki iki hastayı daha müzeye götüren ekip 2007 yılında kuruldu. Kurulduğu günden beri tam 6,000 dileği gerçekleştiren ekip çalışmalarına hızla devam ediyor. 

Salı günü düzenledikleri gezide 3 kişinin dileğini gerçekleştiren ambulans Rijksmuseum’ın önünde hastaları bekliyor. Yaşlı adam tabloları inceleyerek son isteğini yerine getiriyor. 

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