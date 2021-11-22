‘Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film ve Resim’in yenilenmiş güncel baskıları çıktı

T24 Kültür Sanat

Caretta Kitap’tan çıkan ve 80 yazarın hazırladığı 'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film', okuru sinema tarihinde bir gezintiye çıkarırken; 'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim' kitabı da sanat tarihinde dolaştırıyor.

'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film'in yenilenmiş güncel baskıları için hazırlanan tanıtım metni şöyle:

Pek çok farklı dile çevrilen ve sinema severler için tam anlamıyla bir referans kitabı olmasının yanı sıra, kendine özgü diliyle de zevkle okunan ‘Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film’ kitabı hevesli okurlarını istekli izleyicilere dönüştürmeyi hedefliyor. 960 sayfalık kuşe kağıda basılı bu dev eser zamanın çabucak akıp geçtiğini, izlenmeye değer filmler listesinin gerçekten çok uzadığını ortaya koyuyor ve tüm zamanlar, tüm türler, tüm dünya kapsamında bir görülmesi gereken filmler listesi sunmakla büyük riske girdiğini kabul ederek, “Ama bu alınmaya değer bir risk ve eğer sizler gidip de burada ele alınan filmleri izlerseniz, mutlu bir sinema izleyicisi olarak öleceğinize emin olabilirsiniz” diyor.

Kitap, Genel Editör Steven Schneider önderliğinde 80 uluslararası film eleştirmeni – gazeteci yazarın kaleminden yazılmış 1001 filmin kısa, özlü ve satır satır okunması gereken tanıtım-eleştirilerinden oluşuyor. Kitabın Türkçeye kazandırılmasında editörlük görevini Belma Baş ve Deniz Vural ikilisi üstlendi. Özgün dildeki adlarına göre listelenen filmlerin ilki 1902 yapımı Le Voyage Dans La Lune (Aya Seyahat), sonuncusu ise üçü Oscar olmak üzere pek çok ödül alan 2021 yapımı Nomadland. Kitabın içinde film dizini, izlediğiniz filmi işaretleme listesi, yazarlarla ilgili bilgi, türlere gore film dizini, yönetmenler dizini de yer alıyor.



'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim'in yenilenmiş güncel baskıları için hazırlanan tanıtım metni şöyle:

İyi ve harika resimlerin insanlar gibi olduğunu iddia eden ve “Bir fotoğrafa bakarak fotoğrafın nasıl olduğuna dair bir fikir edinebilirsiniz ama aslında ne olduğunu öğrenmek için, onu tanımak üzere birlikte vakit geçirmeniz gerekir” diyerek söze giren ‘Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim’ kitabı dünyanın pek çok ülkesinden 83 sanat eleştirmeninin yazılarıyla tamamlandı. Leonardo da Vinci'den Michelangelo'ya, Caravaggio'dan Goya'ya, Picasso'dan Van Gogh'a pek çok ünlü sanatçının benzersiz eserine yer verilen 960 sayfalık kuşe kağıda basılı bu dev eser, ‘kaliteli resimlere zengin ve macera dolu bir bakış olması’ umuduyla hazırlandı.

Kitap, Genel Editör Stephen Farthing önderliğinde 83 uluslararası sanat eleştirmenlerinin kaleminden yazılmış 1001 resimin kısa, özlü ve satır satır okunması gereken tanıtım-eleştirilerinden oluşuyor. Kitabın Türkçeye kazandırılmasında editörlük görevini Erkan Doğanay üstlendi. Tarih sırasına göre listelenen tabloların ilki M.Ö. 1420-1375 yıllarında yapılmış olan ‘Havuzlu Bahçe’ isimli duvar resmiyle başlıyor, sanat tarihinde eşsiz bir gezinti yaparak 2015 yılında Kenyalı sanatçı Wangechi Mutu tarafından yapılmış ‘Yasak Elma Toplayıcısı’ isimli eserle son buluyor. Kitapta ressamlar dizini, resimler dizini, yazarlarla ilgili bilgi de ayrıca yer alıyor.

Caretta Kitap’tan çıkan ve 80 yazarın hazırladığı 'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film', okuru sinema tarihinde bir gezintiye çıkarırken; 'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim' kitabı da sanat tarihinde dolaştırıyor.

'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film'in yenilenmiş güncel baskıları için hazırlanan tanıtım metni şöyle:

Pek çok farklı dile çevrilen ve sinema severler için tam anlamıyla bir referans kitabı olmasının yanı sıra, kendine özgü diliyle de zevkle okunan ‘Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Film’ kitabı hevesli okurlarını istekli izleyicilere dönüştürmeyi hedefliyor. 960 sayfalık kuşe kağıda basılı bu dev eser zamanın çabucak akıp geçtiğini, izlenmeye değer filmler listesinin gerçekten çok uzadığını ortaya koyuyor ve tüm zamanlar, tüm türler, tüm dünya kapsamında bir görülmesi gereken filmler listesi sunmakla büyük riske girdiğini kabul ederek, “Ama bu alınmaya değer bir risk ve eğer sizler gidip de burada ele alınan filmleri izlerseniz, mutlu bir sinema izleyicisi olarak öleceğinize emin olabilirsiniz” diyor.

Kitap, Genel Editör Steven Schneider önderliğinde 80 uluslararası film eleştirmeni – gazeteci yazarın kaleminden yazılmış 1001 filmin kısa, özlü ve satır satır okunması gereken tanıtım-eleştirilerinden oluşuyor. Kitabın Türkçeye kazandırılmasında editörlük görevini Belma Baş ve Deniz Vural ikilisi üstlendi. Özgün dildeki adlarına göre listelenen filmlerin ilki 1902 yapımı Le Voyage Dans La Lune (Aya Seyahat), sonuncusu ise üçü Oscar olmak üzere pek çok ödül alan 2021 yapımı Nomadland. Kitabın içinde film dizini, izlediğiniz filmi işaretleme listesi, yazarlarla ilgili bilgi, türlere gore film dizini, yönetmenler dizini de yer alıyor.



'Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim'in yenilenmiş güncel baskıları için hazırlanan tanıtım metni şöyle:

İyi ve harika resimlerin insanlar gibi olduğunu iddia eden ve “Bir fotoğrafa bakarak fotoğrafın nasıl olduğuna dair bir fikir edinebilirsiniz ama aslında ne olduğunu öğrenmek için, onu tanımak üzere birlikte vakit geçirmeniz gerekir” diyerek söze giren ‘Ölmeden Önce Görmeniz Gereken 1001 Resim’ kitabı dünyanın pek çok ülkesinden 83 sanat eleştirmeninin yazılarıyla tamamlandı. Leonardo da Vinci'den Michelangelo'ya, Caravaggio'dan Goya'ya, Picasso'dan Van Gogh'a pek çok ünlü sanatçının benzersiz eserine yer verilen 960 sayfalık kuşe kağıda basılı bu dev eser, ‘kaliteli resimlere zengin ve macera dolu bir bakış olması’ umuduyla hazırlandı.

Kitap, Genel Editör Stephen Farthing önderliğinde 83 uluslararası sanat eleştirmenlerinin kaleminden yazılmış 1001 resimin kısa, özlü ve satır satır okunması gereken tanıtım-eleştirilerinden oluşuyor. Kitabın Türkçeye kazandırılmasında editörlük görevini Erkan Doğanay üstlendi. Tarih sırasına göre listelenen tabloların ilki M.Ö. 1420-1375 yıllarında yapılmış olan ‘Havuzlu Bahçe’ isimli duvar resmiyle başlıyor, sanat tarihinde eşsiz bir gezinti yaparak 2015 yılında Kenyalı sanatçı Wangechi Mutu tarafından yapılmış ‘Yasak Elma Toplayıcısı’ isimli eserle son buluyor. Kitapta ressamlar dizini, resimler dizini, yazarlarla ilgili bilgi de ayrıca yer alıyor.