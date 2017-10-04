'Ölmeden mezara koyacaklar'; uzun süre işlem yapmayanların nüfus kayıtları silinecek!

Yeni nüfus kanununa eklenecek madde ile merkezi veri tabanında yer alan bilgilere göre uzun süre işlem görmeyen ve yaşı itibariyle ölü olması muhtemel kişilerin kayıtları kapatılacağı; ardından da durumlarının araştırılacağı öne sürüldü.

MHP Milletvekili Mehmet Erdoğan, yaşları itibariyle ölümü muhtemel olan kişilerin nüfus kayıtlarının önce kapatılıp sonra araştırma yapılmasının sorunlu olduğunu belirterek, “2019’da seçim yapılacak. Seçimden önce 1 milyon yaşlının kaydını kapatın, bunlar oyunu kullanmasın. Bu, üzerinde çok tartışılacak bir konu” dedi.

Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberi şöyle:

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Tasarısı Meclis İçişleri Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Alt Komisyon’a gönderilen teklifte müftülere nikah kıyma yetkisi veren madde tartışma yarattı. Teklifte tartışılan bir başka madde ise “ölüm araştırması” ile ilgili.

Söz konusu maddede, "Genel Müdürlükçe kayıtları kapatılanların araştırılması mülki idare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerince yaptırılır. Araştırma sonucu ölü oldukları tespit edilenlerin ölümleri tescil edilir. Sağ olduğu tespit edilenlerin kayıtları ise açılır” denildi.

"1 milyon yaşlının kaydını kapatın"

İçişleri Komisyonu’nun MHP’li üyelerinden Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan bu maddenin mevcut haliyle yasalaşmasının tartışmalara yol açacağını söyledi. Maddenin “sağ görünen yaşları itibarıyla ölmüş olması kuvvetle muhtemel olan ve uzun süredir işlem görmeyen kayıtların kötü amaçla kullanılmasını önlemek amacıyla kapatılması” amacı taşıdığına dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

“Şimdi, arkadaşlar, mesela 2019’da seçim yapılacak. Seçimden önce 1 milyon yaşlının kaydını kapatın, bunlar oyunu kullanmasın. Bu, üzerinde çok tartışılacak bir konu. Önce bunun araştırması yapılır, varsa ölen zaten ona yapacak bir şey yok, onun kaydı kapatılır ama önce kapatıp sonra araştırma yapmak üzerinde çokça konuşulacak ve tartışılacak bir husustur.”

Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda değişiklik öngören teklif Alt Komisyon’a sevk edildi. 1 gün çalışacak Komisyon raporunu verdikten sonra teklif 5 Ekim Perşembe günü görüşülmeye devam edilecek.