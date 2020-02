Pembe Hayat Derneği ve SPoD ortaklığında gerçekleşen 20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Haftası Etkinlikleri’nde 24 Kasım Cumartesi günü Gülkan Noir’in “Cinsiyetler Cemi” isimli atölyesi gerçekleşti. Yoğun katılımın ev sahipliği eden etkinlik Hrant Dink Vakfı’nda yapıldı. Etkinliğe “Cinsiyet iki değildir, bin yayladır… Olmak istediğimiz cinsiyet rüya değil evlâdır…” sözleriyle başlayan Noir, “trans yelpazesinde bir çokluk dansını” anlattı.

Kaos GL’den Umut Güven’in haberine göre, Gülkan Noir, etkinliğin devamında “Transgender Güzeldir” isimli Fanzini tanıttı. “Biz, toplumsal cinsiyet ve cinsiyet polisliğine düşmeden transgender bireyleri ve deneyimleri anlamaya çalışmanın herkesin cinsiyet belasından kurtuluşu yolunda bir küçük adım olacağını düşünüyoruz” sözleriyle tanıtmaya başlayan Noir, fanzinden alıntılar yaparak konuşmasını sürdürdü:

“Bazen varoluşumuzdan dolayı öldürülüyoruz. Bazen tuhaf gözlerle süzülüyoruz. Bazen tuhaflığımız yeterince tatmin edici gelmiyor, translığımız sorgulanıyor (...) bazen erkekliğimiz eksik bazen de kadınlığımız eksik bulunuyor, ikisinden de geçenler yada ikisiyim diyenler zaten yok sayılıyor (…) transfobiye inat söylüyoruz; her beden, her ruh, her deneyim güzeldir (...) transgender güzeldir...”

“Queer bedenler sürekli geçiş halinde olan bedenlerdir”

Konuşmasını cinsiyet kimliği, cinsiyet temsili, cinsel roller ve oyun kimliği kavramlarını açıklayarak sürdüren Noir, farklı sanatçılardan ve yaşamlardan örnekler verdi. Del LaGrace Volcano’nun “Queer bedenler sürekli geçiş halinde olan bedenlerdir” cümlesinin de tartışılmaya açarak devam etti.

Etkinlik, tarihin farklı zamanlarında ikili cinsiyet algısına meydan okuyan müzik kliplerinin incelenmesi ve yorumlanması ile sona erdi.