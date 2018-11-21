Oliver Stone Ankara'da; ziyaretin nedeni Erdoğan mülakatı mı?

T24 ANKARA

Dünyaca ünlü yönetmen Oliver Stone, Ankara’ya geldi. Oliver Stone’un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili kurgu bir film çekeceği ya da belgesele dönüşmek üzere röportaj yapacağı iddia edildi. Stone’un, Erdoğan’la bir görüşme yaptığı da öne sürüldü ancak Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yaser Arafat, Fidel Castro, Vladimir Putin gibi isimlerin belgesellerini yapan, dünya liderleriyle yaptığı röportajların dışında filmleri de tarihe geçen Stone, Türkiye’ye geldi. İlk Oscar’ını Türkiye’de ağır işkence gördüğünü iddia eden bir uyuşturucu kaçakçısının hikâyesini anlatan Geceyarısı Ekspresi ile en iyi uyarlama senaryo dalında alan Stone, Müfreze ve Doğumgünü Dört Temmuz filmleriyle de Oscar kazandı.

Otelden Trilye’ye

Stone’un Ankara’ya dar bir ekiple geldiği ve konakladığı otelden sadece akşam yemeği için çıktığı bildirildi. Ankara’nın ünlü balık restoranı Trilye’de akşam yemeğini yedikten sonra oteline dönen Stone’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kısa bir görüşme yaptığı da öne sürüldü. Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları bu konuda bir açıklama yapmadı.

Film ya da belgesel iddiası

Gazeteci Ahmet Hakan, 11 Kasım’daki yazısında Stone’un Erdoğan’la ilgili bir film çekeceğini, filmin röportaj-belgesel şeklinde mi yoksa kurgu mu olacağının henüz netleşmediğini kaleme almıştı. Oliver Stone’un ön görüşmeler için Ankara’ya geldiği, planlamalardan sonra daha geniş bir ekiple gelerek çalışmaya başlayacağı da kulislerde konuşuluyor.