Olimpiyat'ta Brezilya 6 golle finalde!

Rio 2016'da bitime beş gün kala erkekler futbolunda finalistler belli oluyor. Olimpiyat futbolu tarihindeki en erken golün atıldığı maçta Brezilya, Honduras'ı 6 golle geçerek adını finale yazdırdı.

Maracana'da oynanan maça Brezilya golle başladı. Henüz 15. saniyede topu Honduras ağlarına yollayan Neymar, olimpiyat futbolu tarihinde bir maçta atılan en hızlı golle takımını maça 1-0 önde başlattı.

Manchester City'nin yeni transferi Gabriel Jesus'un 26 ve 35. dakikalarda attığı gollerle farkı üçe çıkaran Brezilya devre arasına 3-0'lık skorla gitti.

İkinci yarıya da golle başlayan Brezilya 51. dakikada Marquinhos'un golüyle skoru 4-0 yaptı. 78'de Luan ile farkı beşe çıkaran Sambacılar, Neymar'ın 90+1'de penaltıdan attığı golle Honduras'ı 6-0 yendi ve 20 Ağustos'ta Maracana'da oynanacak finale ismini yazdırdı.