Türkiye Rio Olimpiyatları’nda şu ana kadar ne yaptı?

Türkiye, Rio'daki üçüncü madalyasına güreşte Cenk İldem ile ulaştı. Cenk, bronz madalya kazandı. İspanya'ya yenilen kadın basketbol takımı olimpiyatlara veda ederken boksta Batuhan Gözgeç de elendi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre, Türkiye’nin Rio Olimpiyatları’nda şimdiye kadar yaptıkları şöyle:

Halter: 69 kiloda mücadele eden Türkmenistan asıllı milli sporcu Daniyar İsmayilov gümüş madalya kazandı. Bu, Rio'da Türkiye'nin kazandığı ilk madalya oldu.

Güreş: Türkiye'nin ikinci madalyası güreşte Rıza Kayaalp ile geldi. Finalde Kübalı rakibine yenilen Kayaalp gümüşte kaldı. Güreşte ikinci madalya Cenk İldem ile geldi. Cenk, bronz kazandı.

Atletizm: Gülle atmada Emel Dereli, elemelerde A Grubu’nda ilk hakkındaki 17.01’lik atışı ile grubunda 11’inci, genel sıralamada 24’üncü olarak elendi. Yasemin can da 10 bin metrede yedinci oldu. Özlem Kaya, Meryem Akdağ ve Tuğba güvenç 3000 metre su engellide finale kalamadı. Erkekler 10 bin metrede Polat Kemboi Arıkan 13. oldu. Ali Kaya ise yarışı tamamlayamadı. jamaika asıllı Jak Ali Harvey 100 metre erkeklerde yarı finale çıktı ama finale kalamadı.

Eskrim: Kadınlar 64’lü eleme turunu bay geçen İrem Karamete, 32’li eleme turu mücadelesinde Fransız Ysaora Thibus’a 15-6 yenildi ve elendi.

Basketbol: Üst üste ikinci kez olimpiyatlarda yer alan Kadın Basketbol Takımı, ilk maçında Fransa'ya 55-39 yenildi. Kadınlarda dünya basketbolunun iki numarası Avustralya karşısında ise yine tutunamadı ve 61-56 mağlup oldu. Üçüncü maçta ise ilk galibiyet geldi. Türkiye Japonya'yı Sanders'ın 36 sayı kaydettiği maçta 76-62 yendi. Belarus'u yenerek çayrek finale çıktı. Gruptaki son maçında ise Brezilya'yı uzatmalarda 79-76 mağlup etti. Türkiye çeyrek final maçında İspanya'ya yenilerek turnuvaya veda etti.

Boks: Mehmet Nadir Ünal, Faslı rakibi Saada'nın taciz suçlamasından dolayı gözaltına alınması sebebiyle hükmen galip sayıldı. Ünal 81 kilo son 16 turunda Kübalı Julio La Cruz'a 3-0 yenilerek elendi. Erkekler 69 kiloda ön eleme maçına çıkan Onur Şipal ise Bulgar rakibi Simeon Chamov'a 3-0 kaybederek elendi.

Önder Şipal de 75 kilo ön eleme maçında, Zambiyalı Muziyo Benny Muzio’yu 2-1 yenerek son 16’ya kaldı. Önder Şipal, son 16 turunda, 13 Ağustos gecesi 01:15’te Hindistan’dan Krishan Vikas ile karşılaştı ve 3-0 yenilerek elendi. Ali Eren Demirezen de pazar günü hırvat rakibine 3-0 yenilerek Rio'ya veda etti. selçuk Eker de son 32 turunda elenen bir diğer isim oldu.

Batuhan Gözgeç de yarı finalde Alman rakibine yenilerek elendi.

Badminton: Özge Bayrak İtalyan rakibini 2-0 yendi. Koreli rakibine yenilince son 16 şansını kaybetti.

Binicilik: Ömer Karaevli elendi.

Okçuluk: Okçulukta klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 16’lı eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 3-7 yenilen Mete, Rio 2016’ya 16’lı eleme turlarında veda etti. 17 yaşındaki Gazoz, performansıyla gelecek için umut verdi. Kadınlar klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz ise 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Polonyalı Karina Palka-Lipiarska’yı 6-5 yenerek 1/16 turuna yükseldi. 1/16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia’ya aynı skorla yenildi ve veda etti. Türkiye'den Rio'da başka okçu kalmadı.





Judo: Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim rakiplerine elendi. Diğer iki judocudan Büşra Katipoğlu ilk maçında Makedon rakibini 2-1 shido ile yenip, son 16 turunda Fransız seribaşı Agbegnenou ile eşleşti. Fakat bu turda rakibini geçemeyerek elendi Judoda +78kg bronz maçında Japon Kanae Yamabe'ye waza-ari ile yenilen Kayra Sayit, #Rio2016 'da 5'inci sırayı aldı.

Okçuluk: Okçulukta klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 16’lı eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 3-7 yenilen Mete, Rio 2016’ya 16’lı eleme turlarında veda etti. 17 yaşındaki Gazoz, performansıyla gelecek için umut verdi. Kadınlar klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz ise 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Polonyalı Karina Palka-Lipiarska’yı 6-5 yenerek 1/16 turuna yükseldi. 1/16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia’ya aynı skorla yenildi ve veda etti. Türkiye'den Rio'da başka okçu kalmadı.





Judo: Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim rakiplerine elendi. Diğer iki judocudan Büşra Katipoğlu ilk maçında Makedon rakibini 2-1 shido ile yenip, son 16 turunda Fransız seribaşı Agbegnenou ile eşleşti. Fakat bu turda rakibini geçemeyerek elendi Judoda +78kg bronz maçında Japon Kanae Yamabe'ye waza-ari ile yenilen Kayra Sayit, #Rio2016 'da 5'inci sırayı aldı.

Okçuluk: Okçulukta klasik yayda mücadele eden Mete Gazoz, 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Fransız Pierre Plihon’u 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. 16’lı eleme turunda Hollandalı Sjef Van Den Berg’e; 3-7 yenilen Mete, Rio 2016’ya 16’lı eleme turlarında veda etti. 17 yaşındaki Gazoz, performansıyla gelecek için umut verdi. Kadınlar klasik yayda mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz ise 1/32 eleme müsabakasında karşılaştığı Polonyalı Karina Palka-Lipiarska’yı 6-5 yenerek 1/16 turuna yükseldi. 1/16 turunda Meksikalı Alejandra Valencia’ya aynı skorla yenildi ve veda etti. Türkiye'den Rio'da başka okçu kalmadı.





Judo: Gürcü asıllı Bekir Özlü ve Dilara Lokmanhekim rakiplerine elendi. Diğer iki judocudan Büşra Katipoğlu ilk maçında Makedon rakibini 2-1 shido ile yenip, son 16 turunda Fransız seribaşı Agbegnenou ile eşleşti. Fakat bu turda rakibini geçemeyerek elendi Judoda +78kg bronz maçında Japon Kanae Yamabe'ye waza-ari ile yenilen Kayra Sayit, #Rio2016 'da 5'inci sırayı aldı.

Yüzme: Erkekler 400 metre serbestte yarışan Nezir Karap elemelerde 3:58.37’lik süresi ile 43’üncü oldu ve finale yükselemedi. Madalya umutlarından Viktoria Zeynep Güneş, kadınlar 400 metre karışıkta yüzdü ve18’inci sırayı aldı, finale yükselemedi. Viktoria 100 metre kurbalağamada ise 1:07.14’lük süresi ile 15’inci sırayı aldı ve yarı finale yükseldi. Yarı finalde 1:07.41’lik süresi ile 14’üncü olan Zeynep, finale yükselemedi. Genç yüzücü, yarı finale çıkan ilk Türk yüzücü unvanını aldı. Nida Eliz Üstündağ da yüzme 200m kelebek elemelerinde 2:10.02'lik derecesi ile kendi serisini 1. bitirse de genel sıralamada 22. olarak elendi.

Viktoria Zeynep Güneş yüzme 200 m kurbağalama elemelerinde yüzdüğü 02:23.83 dakikasıyla serisinde ikinci genel sıralamada yedinci olarak yarı finale yükseldi. Güneş 200 metre kurbağalama yarı finalinde yüzdüğü 2:23.49 dakikasıyla genel sıralamada 9'uncu olarak finale kalamadı.

Tenis: Olimpiyatlarda yarışan ilk Türk raket Çağla Büyükakçay, iyi mücadele ettiği maçta ilk turda Makarova'ya 2-1 yenilerek elendi. Teniste başka Türk sporcu yok.

Masa Tenisi: Ahmet Li, Kanadalı Wang'a yenilerek ikinci turda elendi. Kadınlarda ise üçüncü turdan başlayan Melek Hu, bu turda karşılaştığı Tayvanlı rakibi Szu-Yu Chen’e; 10-12, 6-11, 7-11 ve 8-11’lik setlerle 4-0 mağlup oldu ve elendi.