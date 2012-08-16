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Yaşam

Olimpiyatlardan eli boş dönen Kanada bayrak takımına madalya jesti

10 yaşındaki Kanalı bir öğrenci, futbol maçında kazandığı madalyayı ülkesinin olimpiyattan eli boş dönen 4x100 bayrak takımına göndererek moral verdi

16 Ağustos 2012 14:44

10 yaşındaki Kanadalı öğrenci Elijah Porter futbol maçında kazandığı madalyayı, yazdığı duygusal bir mektupla Kanada 4x100 bayrak takımına gönderdi.

Elijah Porter, Londra Olimpiyatları’nda kulvar ihlali yaptığı için diskalifiye edilen Kanada 4x100 bayrak takımına yolladığı madalyayla moral verdi.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Kanada takımının sprinterlerinden Justyn Warner’da, Twitter hesabından bu mektubu paylaştı.

Elijah Porter mektubunda şu ifadelere verdi:

“Ben Elijah Porter. 10 yaşındayım ve Newfoundland, Kanada’da yaşıyorum. 11 Ağustos’ta olanları duyduğumda bir şeylerin yanlış gittiğini düşündüm. Kurallar adil değildi. Fakat anladım ki sizler çok iyi atletlersiniz. Bizler Kanadalı’yız. Azimliyiz. Birbirimizin iyi yaşaması için üretiriz. Soğuk bizi Kuzey’de yaşamaktan alıkoymaz. 1812’de savaşı kaybetmedik. Uyum sağladık ve hayatta kaldık. Özgürlüğümüzü elde ettik. Eğer ileride bir biyolog ya da zengin olursam, olimpik sporculara para yardımı yapacağım. Umarım gönderdiğim madalyayı seversiniz.”

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Elijah PortermadalyamektupKanada 4x100 bayrak takımıJustyn Warner

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