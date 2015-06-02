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Yaşam
Deutsche Welle

Olimpiyat şampiyonundan ilk kadın pozu

Olimpiyat şampiyonu ve Kim Kardashian’ın üvey babası eski atlet Bruce Jenner, Vanity Fair dergisine ilk kez kadın kıyafetleriyle poz verdi. Jenner, Beyaz Saray'dan da destek aldı.

02 Haziran 2015 21:20


Amerikalı eski sporcu 65 yaşındaki Jenner, 'Vanity Fair' dergisinin kapağında fildişi bir korseyle yer aldı.

Bruce Jenner, Twitter hesabından ise “Bana Caitlyn deyin” diyerek yeni ismini açıkladı. Jenner ayrıca, “Dünyaya hoşgeldin Caitlyn. Onu, yani beni tanımanız için sabırsızlanıyorum” dedi. Bruce Jenner, Twitter'da ayrıca, “uzun bir mücadeleden sonra gerçek beni yaşayabiliyor olmaktan o kadar mutluyum ki” ifadelerini kullandı.

"Ben bir kadınım"

Bruce Jenner, nisan ayında transseksüel olduğunu açıklamış, Amerikan ABC televizyonuna verdiği demeçte “Ben bir kadınım“ demişti.

Daha çocukken cinsel kimliği konusunda karışıklık yaşadığını söyleyen Jenner, “İşte buradayım, bir erkek çocuğunun kafasında sıkışmış bir kız çocuğu“ şeklinde konuşmuştu.

#CallMeCaitlyn

Twitter'da #CallMeCaitlyn (Bana Caitlyn deyin) etiketi kısa sürede yayıldı. Dört saat kadar kısa bir sürede, @Caitlyn_Jenner hesabını bir milyondan fazla kişi takip etmeye başladı. Böylece geçen ay Twitter'a giren ABD Başkanı Barack Obama'nın rekorunu da kırmış oldu. Obama'nın bir milyon takipçiyi geçmesi 4,5 saat sürmüştü.

Jenner, 1976 yılında olimpiyatlarda dekatlonda altın madalya kazanmıştı. Daha sonra yaşamını oyuncu olarak sürdürmeye çalıştı. Son olarak da "Keeping Up with the Kardashians" adlı reality şov programında Kim Kardashian'ın üvey babası olarak kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Kim Kardashian, Twitter hesabından Jenner'i kutladı: "Ne kadar harika! Mutlu ol, gurur dur ve hayatını yaşa” ifadelerini yazdı. Jenner, ailesinin yanı sıra Beyaz Saray'dan da destek aldı. Barack Obama'nın çalışanları tarafından yönetilen eski Twitter hesabından "Hikayeti kamuoyuyla paylaşmak için cesaret gerekir" mesajı paylaşıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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