Olimpiyat atleti, mülteci teknesinde boğuldu

Somalili bir Olimpiyat atleti Avrupa'ya iltica etmeye çalışırken boğularak hayatını kaybetti.



İtalyan medyasında çıkan habere göre koşucu Samia Yusuf Ömer Libya'dan İtalya'ya ulaşmaya çalışırken içinde bulunduğu teknenin batması sonucu boğularak öldü.

BBC'ye konuşan Somali Olimpiyat Komitesi Başkanı, atletin hayatını kaybettiğini doğruladı ancak ölüm şekliyle ilgili açıklama yapmadı.

Samia 2008 Pekin Olimpiyatları'nda herhangi bir eğitim almamış olmasına rağmen 200m koşusunu tamamlamayı başarmıştı.Somalili atlet bu yarışta sonuncu gelmiş olsa da uzmanlar herhangi bir eğitim görmeden gösterdiği başarının olağanüstü olduğunu söylemişti.

Samia, Somali'nin başkenti Mogadişu'da doğmuş ve hayatı boyunca savaşla iç içe yaşamış. Herhangi bir atletizm tesisinin bulunmadığı şehirde kendi çabaları ile antrenman yapan Samia ayrıca bir de kadın atletlere sıcak bakmayan islamcı çevrelerle başetmek zorunda kalmış.

El Cezire'ye göre 2008 yılındaki Olimpiyatlar'ın ardından atlet Mogadişu'nun büyük bir kısmını kontrolü altında bulunduran el Şabab örgütünden ölüm tehditleri almış.

Samia 2010 yılının Ekim ayında Londra Olimpiyatları'na hazırlanmasına yardımcı olabilecek bir koç bulma umuduyla Etiyopya'ya taşınmış. Atletin Etiyopya'ya taşındıktan sonra ne yaptığı tam olarak bilinmiyor.

İtalyan medyasına göre Samia Etiyopya'da kendisini çalıştıracak uygun birini bulamayınca, bir koç bulup Londra Olimpiyatları'na katılabilmek amacıyla Avrupa'ya gitmeye karar vermiş.

İtalyan gazetesi Corriere Della Serqa, Samia'nın ölümünün sadece Somalili Olimpiyat Atleti Abdi Bile'nin yaptığı bir açıklamadan sonra gündeme geldiğini söyledi.

Abdi Bile, 12 yaşında İngiltere'ye yerleşen ve Olimpiyatlar'da büyük başarı gösteren Somali asıllı Mo Farah'dan bahsederken ''Mo için mutluyuz, o bizim gururumuz ancak Samia'yı da asla unutmayacağız'' dedi.



BBC Türkçe