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Ölene kadar dost kalacağız

Tatlıses, Etiler’deki restoranında yıllar önce büyük aşk yaşadığı Avşar’ı ağırladı. İkili, “Ölene kadar dost kalacağız” mesajını verdi.

19 Şubat 2012 06:43

T24- Uğradığı silahlı saldırıdan sonra hızla kendini toparlayan İbrahim Tatlıses, Etiler’deki restoranında bu kez yıllar önce büyük aşk yaşadığı Hülya Avşar’ı ağırladı. İkili, “Ölene kadar dost kalacağız” mesajını verdi


Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, aralarındaki dostluğun  sırlarını soran gazetecilere İbrahim Tatlıses, “Sırrı, beyaz peçete örneğinde olduğu gibi. Eğer kirletmezseniz içini,  o dostluk da kirlenmez” yanıtını verdi. İbo, sözüne “Hülya’nın ailesindeki ölüm ölümüm, düğünü düğünüm, parası param,  param da parasıdır” diye devam etti.


 

Gazeteciler fotoğraf çekerken Avşar  Kızı’nın Tatlıses’e sarılması üzerine ünlü  türkücü, eşi Ayşegül Yıldız’a takıldı. Eşine dönüp, “Hülya bana yanaştı, sarıldı. Beni  boşayacak mısın?” diye soran Tatlıses,  Yıldız’dan “Hiç belli olmaz” yanıtını aldı.
 

Bunun üzerine Tatlıses’ten ilginç bir  açıklama geldi: “Diş yokken damak vardı. İnsan doğarken dişi olmaz, damağı olur, Hülya da o damak. Ama Ayşegül de Hülya’yı çok sever.”
 

Ayşegül Yıldız ise, “Hülya Hanım’ı  Türkiye’de sevmeyen var mı?” diyerek Avşar  Kızı’na övgüler yağdırdı.


 

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