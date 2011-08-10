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Yaşam

TATLISES KONSER PROVASI YAPIYOR İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2011 13:28

-TATLISES KONSER PROVASI YAPIYOR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2011 - Uğradığı silahlı saldırı sonucu başından yaralanan ve 150 gündür tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses, ameliyat olmak için 22 Ağustos'ta Almanya'ya gidecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Romatem Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 70 gündür tedavi altında olan İbrahim Tatlıses, 22 Ağustos'ta Almanya'ya giderek cranio plasti ameliyatı olacak. Ameliyatın seyrine göre Almanya'da üç hafta kalması planlanan Tatlıses'in, Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul'daki aynı merkezde fizik tedavisine devam edileceği bildirildi. Tatlıses'in, sedye ile geldiği merkezde artık desteksiz yürüyebildiği ve konser provalarını yapabildiği kaydedildi. Merkezde, dışarıdaki gibi bir hayat süren Tatlıses'in, kaldığı katta bir de çalışma odası bulunduğu, burada ticari işleri ile ilgilenebildiği bildirildi.

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