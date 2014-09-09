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Ölen işçinin babasını eleştiren Sabah muhabiri o tweeti sildi, Twitter'ını kilitledi

Sabah muhabiri Nazif Karaman Twitter hesabını korumalı hale getirdi

09 Eylül 2014 19:12

Torun Center’daki asansör faciasında hayatını kaybeden işçinin “başın sağolsun” diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu’na “Başımın sağ olup olmadığı sizi ilgilendirmez” dediği öne sürülen babasıyla ilgili olarak “Başbakan adam yerine koymuş aramış şu babanın laflarına bak!” diyen Sabah muhabiri Nazif Karaman, tepkiler üzerine önce söz konusu tweeti sildi, daha sonra Twitter hesabını korumalı hale getirdi.

Sabah Gazetesi muhabiri Nazif Karaman, 6 Eylül akşamı Torunlar Holding'in Ali Sami Yen Stadı yerine yaptırılan, 19.00'a kadar çalışma izni olmasına karşın, çalışma saatinin çalışma saatleri dışında inşaatı süren rezidansta hayatını kaybeden Hıdır Ali Genç'in babasının, Ahmet Davutoğlu'na “Başımın sağ olup olmadığı sizi ilgilendirmez” sözlerini, Twitter sayfasından tepki çeken ifadelerle eleştirdi.

Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman, Twitter sayfasında, "Bunun adı açık nezaketsizliktir. Başbakan adam yerine koymuş aramış şu babanın laflarına bak!" diyerek, acılı babayı nezaketsizlikle suçladı.

Karaman gelen tepkiler üzerine tweetini sildi ve kendisine küfür edenleri mahkemeye vereceğini söyledi. Karaman, daha sonra Twitter hesabını tweetlerini, takipçileri dışında kimsenin göremeyeceği “korumalı” konuma getirdi.

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