Sabah muhabirinden evladını kaybeden babaya; Başbakan adam yerine koymuş aramış

Sabah Gazetesi muhabiri Nazif Karaman, 6 Eylül akşamı Torunlar Holding'in Ali Sami Yen Stadı yerine yaptırılan, 19.00'a kadar çalışma izni olmasına karşın, çalışma saatinin çalışma saatleri dışında inşaatı süren rezidansta hayatını kaybeden Hıdır Ali Genç'in babasının, Ahmet Davutoğlu'na 'Başımın sağ olup olmadığı sizi ilgilendirmez' sözlerini, twitter sayfasından 'garip' ifadelerle eleştirdi.

Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman, twitter sayfasından şu ifadeleri paylaştı: "Bunun adı açık nezaketsizliktir. Başbakan adam yerine koymuş aramış şu babanın laflarına bak!" diyerek, acılı babayı nezaketsizlikle suçladı.

Öte yandan Başbakanlık, Ahmet Davutoğlu ile Hıdır Ali Genç'in babası arasında böyle bir diyalog yaşanmadığını açıkladıktan sonra Nazif Karaman, "Sayın Başbakan ile acılı baba arasında böyle bir telefon görüşmesi olmamış. Bu yalan habere inanarak aileyi üzdüysem özür dilerim!" şeklinde bir tweet attı.