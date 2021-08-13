Ölen hastanın parasını çalan hastane müdürü tutuklandı

Diyarbakır'da ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Veysi Kaya'nın, yaşamını yitirdikten sonra üzerinde bulunan bir miktar paranın hastanenin sorumlu gece müdürü M.B. tarafından çalındığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan M.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde hayvan kesim yerinde iş yeri sahibi olan 4 çocuk babası Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen komşuları dükkan önünde yer meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma satırlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Veysi Kaya ile isimleri öğrenilemeyen biri kadın ve 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayapınar ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. (DHA)