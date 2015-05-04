Ölen annesiyle 2,5 yıl aynı evde yaşadı!

Almanya’da 51 yaşındaki bir kişi, ölen annesiyle iki buçuk yıl aynı evde yaşadı.
Stern Online’a göre, Münsterland bölgesindeki Gronau kentinde gerçekleşen olayda, söz konusu kişi 2012 yılının Noel’inde ölen annesiyle aynı evi paylaşmayı sürdürdü.
Tedavi altına alındı
Sosyal Daire yetkililerinin şüphelenmesi ve polise bildirmesiyle eve gelen polislerin, kadının cesedine ulaştıkları bildirildi. Polis açıklamasında kadının normal bir şekilde öldüğü kaydedilirken, 2,5 yıl cesetle yaşayan oğlunun kliniğe yatırıldığı öğrenildi.