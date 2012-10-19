Ölen annenin karnından alınarak yaşatılan bebek tıp tarihine geçti

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde hamile Neslihan Çelik'in (32), tabancayla vurularak öldürülmesinin ardından, karnından sezeryanla alınan 38 haftalık kız bebek, tıp tarihine geçecek girişimlerle tekrar hayata döndürüldü.

Sakarya Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekim Vekili Uzman Doktor Semih Songür, "Bir annenin ölümünden 10-15 dakika sonra bebek de ölü kabul edilir. Burada 35 dakikayı bulan bir süreden sonra bebek büyük çabalarla hayata döndürüldü. Tıp tarihinde bir mucizeye imza atıldı" diye konuştu.

38 haftalık hamile olan Çelik için ölümünün, ilçeden çıkmadan önce gerçekleştirildiğini belirten Songül, "Fakat 112 ekibinin vefat gerçekleşmesine rağmen anne rahmindeki çocuğun yaşatılabilmesi amacıyla üstün gayret ve çaba göstermesi sonucu ölen kadın yolda gerekli destek sağlanarak kadın, doğum acil polikliniğimize getirildi. Acilde yapılan kontrolde anne rahmindeki çocuğun kalp atımlarının tek tük de olsa devam ettiği görüldü. Hemen acilen ameliyathaneye alınarak sezeryan operasyonu gerçekleştirildi. Bunun sonucunda yaklaşık 3 kilo 200 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya geldi" diye konuştu.

Yaşamını yitiren annenin karnında yaklaşık 30 -35 dakikalık bir zaman geçtiği için annenin ölümünün ardından, çocuğun doğduğunda solunumunun olmadığını ve kalp atımlarının son derece yavaş olduğunu anlatan Songür, şunları söyledi; "İki anestezi uzmanımız ve yeni doğan uzmanımızın nezaretinde canlandırma işlemi başlatıldı. Yaklaşık 15-20 dakika süren canlandırma işlemine bebek cevap verdi. Bebek yeni doğan bakım servisine alındı. Annenin karnında geçen 30-35 dakikalık süre içinde bebeğin organlarında etkilenme söz konusuydu. Özellikle solunum, dolaşım, böbrek sitemiyle ilgili. Yoğun bakımda bunlara gerekli müdahaleler yapıldı. Müdahaleler sonucu bebek toparlanmaya başladı. Ancak bu sabah hayati fonksiyonları kısmen toparlayan bebekte dolaşım sistemi, solunum sistemi ve böbreklerle ilgili problemlerin yaşandığını tespit ettik. Bunlara hemen müdahale edildi. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Yenidoğan Anabilimdalı ile irtibata geçilerek bu oluşan ve oluşabilecek bazı komplikasyonların önlenmesi amacıyla sevkine karar verildi. Uzman doktor eşliğinde sevki gerçekleştirildi."

Hayatını kaybeden anneyi sanki yaşamakta olan bir olay gibi müdahale ederek hastaneye ulaştıran 112 ekibinin bir mucizeye imza attığını dile getiren Songür; "112 ekibinin bu mucizeye imza atılmasında çok büyük önemi vardır. Bir anne öldükten sonra 10-15 dakika sonra bebek de ölü kabul edilir. Burada 35 dakikayı bulan bir süreden sonra bebek büyük çabalarla hayata döndürüldü. Tıp tarihinde bir mucizeye imza atıldı. Bu bir mucizeye işaret ediyor. Çünkü literatürde bu kadar uzun süreye rastlamadık. İnşallah Allah'ın izniyle tedavisi yapıldıktan sonra bu bebeği kazanırız." diye konuştu.

Cihan