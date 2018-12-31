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Yaşam

Öldürülen Küçükköyspor taraftarı son yolculuğuna uğurlandı

Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alınmıştı

31 Aralık 2018 20:05

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında oynanacak maç öncesi çıkan kavgada öldürülen 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel son yolculuğuna uğurlandı.

TIKLAYIN - 17 yaşındaki taraftar bıçaklanarak hayatını kaybetti, maç tatil edildi

Bayrampaşa Stadı'nda dün oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen taraftarlar arasında kavga çıkmış, kavgada Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel bıçaklanmıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Bıçakla öldürülen Muhammed Yücel için ikindi vakti Gaziosmanpaşa Küçükköy Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye babası Fatih yücel, kardeşi Mehmet Yücel'in yanısıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu ve sevenleri katıldı. Muhammed Yücel'in cenazesi Şişli'deki Feriköy mezarlığına defnedildi.

9 kişi gözaltına alındı

Dün yaşanan olaylardan sonra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Polis ekipleri Muhammed Yücel'i bıçaklayan C.Z. ve Yücel'i darp eden M.B., A.K., N.A., S.B., S.K. ile 18 yaşından küçük B.H., K.S.Ö. ve E.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 9 şüphelinin Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

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